供電加分、普及綠能！　台電強化供電設備台南化身綠能重鎮

▲台電台南區處員工進行被覆線汰換、並將建設跨越曾文溪的161kV高壓鐵塔。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為提升供電品質，避免配供電設備因暴露在外或災害破壞，台電公司自2018年進行為期5年的「強韌計畫」及「防韌計畫」，全面檢視及汰換供電設備，努力為全台用戶提升供電品質。

台電台南區處處長許墩貴表示，配供電設備長年暴露在外，可能因風吹雨淋或自然老舊，導致設備故障影響民生用電，近年更因極端氣候擴大災害規模，如颱風增強導致電桿倒塌、電線斷落等情形，影響民生用電。為求維護用電品質，台電特別展開「配電系統強韌計畫」，預計5年內投入162.6億元，全面檢視配供電設備，並針對事故原因、事故影響規模、故障區域等面向進行數據分析。計畫重點聚焦於更新配電線路設備、強化2次變電所等用電樞紐，以降低故障頻率。

台電台南區處統計近三年1355件配電線路停電事故，分析停電事故原因、停電情形、故障區域、氣候情況、損壞器材種類及廠牌、使用時間等面向後提出改善計畫，預計投入3億餘元，短期以強化桿線裝置為主，中長期計畫則將實施電線電纜地下化。目前台17線西濱公路及南濱高幹下地計劃已全部完工，合計共拆除81支電桿，效果卓越，成功降低每年因事故造成的停電次數與時間。

計畫實施前，106年事故停電時間每戶每年2.96分鐘，事故停電次數每戶每年0.21次。強韌計畫實施後，108年累計至10月，事故停電時間每戶每年下降為2.44分鐘，事故停電每年每次減少至0.10次，各項預防性措施總執行率合計達106.81%，配電線路設備汰換執行率達90.63%，成效卓越。

此外，台南地區為太陽光電發展重鎮，台南區處及新營區處用心全力發展綠能併網，至2019年12月共有用戶申請7668件，申請容量達5,257,534KW，併聯件數達5381件，併聯容量達575,539.0225KW，太陽光電併聯量在全國各縣市中名列第一。同時，台電南區施工處則為配合七股工業區開發，加強區域電網建設，特別規劃台南鹽田太陽光電場，發電量將從初期150MW持續擴增至1000MW。

為因應綠能併網需求，台電南區施工處特別將七股至南濱161KV線路工程納入「前瞻基礎建設綠能發電相關計畫」，此工程將於跨越曾文溪區段設置5座高壓電塔，可望成為綠能電力產生效益的關鍵指標。未來台南市將成為全國最大太陽綠能發電基地，不僅可吸引國內外知名企業進駐設廠投資，更為我國同時開發電源及保育生態立下典範。

台電台南區處處長許墩貴表示，為提升供電品質、避免因設備故障影響民生用電，未來會持續推動強韌計劃及防韌計畫。同時因應太陽綠能發電趨勢，七股太陽光電廠更是未來促進台南發展的新亮點。透過這些計畫的執行，將讓民眾體會台電對於提升供電品質的能力與決心。