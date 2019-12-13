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放置國民黨台南黨部物品不是「詐彈」　檢警：含可疑成分物

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記記者林悅／台南報導

國民黨台南市後壁區黨部12日下午被人發現有疑似爆裂物，檢警深入偵辦，檢警初步檢視發現包裝內除兩罐不明液體外，尚有一個玻璃盒，盒內經初步檢驗係可疑成分，將深入化驗，檢警將儘速查緝放置者到案，並了解原因。

▲國民黨台南市後壁區黨部被人發現有疑似爆裂物，刑事局高雄防爆組到場查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市後壁區黨部被人發現有疑似爆裂物，刑事局高雄防爆組到場查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

12月12日於台南市後壁區某參選人服務處前發現疑似爆裂物，台南地檢署檢察官蔡明達接獲台南市警局通報後，即指揮刑事局、台南市刑警大隊、白河分局偵辦，刑事局防爆小組先針對疑似爆裂物進行拆解，初步檢視發現包裝內除兩罐不明液體外,尚有一個玻璃盒，盒內經初步檢驗係特殊可疑成分，蔡明達檢察官漏夜與警方召開專案會議，指示警方儘速查緝放置者到案，並了解原因。

▲國民黨台南市後壁區黨部，12日下午被人發現有疑似爆裂物，台南市警方鎖現場查處。（圖／蔡育輝競總提供，下同）

 ▲國民黨台南市後壁區黨部，12日下午被人發現有疑似爆裂物，台南市警方鎖現場查處。（圖／蔡育輝競總提供，下同）

疑似爆裂物是12日下午1時20分許由國民黨台南市後壁區黨部主委莊永瑞發現，經調閱監視器，12日清晨5時17分許，有1名不詳男子，步行提著袋子來放置，放完後又徒步離開。台南市白河分局據報，已封鎖現場，緊急請刑事局第五大隊防爆小組前來處理。

▲國民黨台南市後壁區黨部被人發現有疑似爆裂物，刑事局高雄防爆組到場查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，現場發現一只塑膠袋內，裝有2瓶大瓶礦泉水，內有透明液體，旁邊還有疑似USB接頭電線纏繞，究竟是有人惡作劇或是真是爆裂物，白河分局偵查隊、後壁派出所及市警局鑑識中心人員都在場戒護，等刑事局高雄防爆組到場進一步查處釐清。

▲國民黨台南市後壁區黨部被人發現有疑似爆裂物，刑事局高雄防爆組到場查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

刑事局第五大隊防爆小組到場，防爆人員先將疑似爆裂物蓋上防爆毯，並以X光拍攝，確認不會引爆，即將該物品移置，帶回進一步化驗釐清。據了解，該2瓶大瓶礦泉水有汽油味道，但液體是透明的並非汽油，懷疑有心人將少許汽油滲入，惟實際上究竟是何成分，防爆小組尚不敢確認，將待進一步化驗分析釐清。

▲國民黨台南市後壁區黨部被人發現有疑似爆裂物，刑事局高雄防爆組到場查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於監視器有拍到有名男子利用清晨之際放置該物體，動機可疑，但不排除是惡劇之可能，目前檢警正根據監視器影像深入調查偵辦中。

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