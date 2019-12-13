台南流感疫苗施打一團亂 　藍軍議員：民眾恐慌不安

▲台南市議員林燕祝、王家貞和蔡淑惠，質疑台南市流感疫苗施打一團亂 民眾恐慌不安。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市公費流感疫苗施打分成3階段實行，永康等衛生所還傳出限時限量，引發民眾恐慌，台南市議員林燕祝、王家貞和蔡淑惠，12月13日公開質疑流感接種比過去慢了2個月，是否因執政黨政府為搶選票而置公衛於不顧，要求台南市衛生局查明原委，並於農曆過年前全數完成接種數。

市議員林燕祝、王家貞和蔡淑惠說，比較往年多採全面施打，為何今年卻分成3階段實施，公費流感疫苗第2階段對象為65歲以上長者及學齡前幼兒，進度十分緩慢，眼看著已12月中旬，即將進入流感高峰期，衛生所疫苗庫存數量不一，部份提供接種服務淪於交差，林燕祝、王家貞和蔡淑惠質疑是否流感疫苗庫存不足，才以此方式拖延。

台南市衛生局說明是因中央晚了2個月宣布，全市65歲以上符合施打流感疫苗約有29萬人，目前已施打了14萬劑，還不包括高中職和重症者就72萬人，和最終配發的疫苗48萬劑，全台南市25％涵蓋率即達社區預防，仍有很大差距。

蔡淑惠指出，民眾搶疫苗的心理是一大問題，衛生單位應採變通做法，如逕由各里排出施打日期，方便民眾安排接種。王家貞說公部門對此公共業務比民營診所不積極，今年第2階段公費流感疫苗12月8日開打，就驚傳缺貨，莫非是忙著選舉致犧牲民眾健康。

林燕祝接獲民眾反映，指永康等衛生所還限時限量，每週二、四日才提供服務，每次100劑速度太慢，為何未請求疫苗相互流用，由於流感疫苗施打2週後才能產生抗體，必須趕在過年前加派人力來完成施打，免得超逾流感尖峰期，預防效果大打折扣。

去年接受注射流感劑量48萬6千，目前尚未注射還有6萬劑疫苗，市議員林燕祝等人要求衛生局全面調查妥善處理，加強宣導事宜，讓有需要施打的民眾便於利用，台南市衛生局對此表示會要求各區衛生所適當調整，部分市民可在台南其他區就近注射。