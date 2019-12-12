增1346投開票所！中選會5召防「邊投票邊開票」　蘇貞昌：不准再犯也不能再犯





▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選倒數一個月就要投票，為避免去年九合一選舉「邊投票邊開票」重演，今年中選會加開1346投開票所。行政院長蘇貞昌12日在院會中強調，去年狀況不准再犯也不能再犯，一定要確保選務工作順暢。

蘇貞昌表示，自己上個禮拜去人權博物館景美園區，也就是以前的景美看守所，參觀美麗島40週年紀念特展，也重回當年美麗島軍法大審的歷史現場，台灣從威權時代到今天可以選總統，這是歷經幾個世代、多少台灣人的犧牲奉獻，才一步步換得現在的民主、自由與人權。

蘇貞昌指出，就在上週，國際人權組織最新的全球公民自由度調查，台灣是亞洲第一，也是亞洲唯一被列為「開放」的國家，這是多麼不簡單的成就。正因此，國人都相當重視自己手中的這一票，希望透過每一次的選舉，為台灣選出好的人才為國為民服務，讓國家繁榮進步，也用手中的選票，守護台灣珍貴的民主自由現狀。

針對這次大選，蘇貞昌強調一定要確保選務工作順暢，去年九合一大選發生的錯誤是嚴重錯誤，有人在投票的同時已經在開票，這是無法容忍的錯誤，「不准再犯，也不能再犯」。

蘇貞昌提到，多次提醒中選會，謹記九合一大選的教訓，務必完善各項選務規劃及臨場應變。本次已調降每個投開票所選舉人數、增設投開票所與圈票處，相關因應對策，都要切實到位，在選舉日前，都要持續檢討精進；而本次新設置的中央選務指揮應變中心，也要做好各項演練，確保聯繫管道可以暢通、應變，機制能夠有效運作。

蘇貞昌說，有關選票印製、運送、投票現場進出動線、開票、計票作業，以及選票封存等事宜，均請中選會協同內政部再三仔細盤點，預擬因應各類突發狀況之對策，也請中選會確實督導各直轄市、縣（市）選舉委員會，確保選務得以順利圓滿。

另外，蘇貞昌也強調要維護機關人員安全，競選活動期間，各項集會遊行活動遽增，也有些侯選人會利用陳抗訴求來進行選舉造勢，甚至滋擾政府機關，請各機關一切依法行政、秉持行政中立原則因應處理，也請內政部警政署督飭各警察機關，一方面嚴防衝突擴大，二方面在執行勤務時，也要捍衛執法尊嚴，不容任何人挑戰公權力。

蘇貞昌指示，本次選舉候選人登記人數為歷次選舉新高，維安任務繁重，請各警察機關持續加強掌握危安情資，即時主動介入查處，並妥適提升勤務部署與維安作為，全力防制選舉暴力，也維護候選人與相關機關人員的安全。