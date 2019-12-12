網媒報導「6萬份草根民調：蔡韓輸贏50萬票」　調查局：沒做這個民調

▲調查局否認以草根式民調估票蔡英文和韓國瑜票數。（合成圖／ETtoday攝影中心）

記者劉昌松／台北報導



網路媒體報導，法務部調查局以田野調查方式推估，2黨總統參選人韓國瑜和蔡英文的選情輸贏，可能在50萬票之內拉鋸，對此，調查局12日聲明澄清，絕無草根市調查估票，調查局工作重點是維護選舉治安，呼籲「勿以不實報導影響選情或誤導民眾」。

1則網媒在11日刊出的「內幕」報導指，近來藍營內部盛傳，在韓國瑜拋出「破壞民調」蓋牌後，歷來大選都會私下掌握選情的調查局系統，近日曾透過各地組織、線民探測基層民意，以田野調查訪談方式共回收6萬多份的「草根式調查」，推估韓蔡最終輸贏可能僅在50萬票之內拉鋸。

對此，調查局12日鄭重聲明：本局絕無進行所謂「草根式」調查評估選情。

調查局表示，選舉期間工作重點為協助維護選舉治安，防制境外勢力、賄選、暴力、賭盤、假訊息干擾、介選，確保選舉結果公平、公正、平順。特別要求全體同仁務必遵守「依法行政、行政中立」，不參與、不介入、不干預之原則。呼籲民眾共同維護民主政治制度，同時也請媒體自律，切勿以不實報導影響選情或誤導民眾。

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