2020全國慈惠堂挺小英後援會　蔡英文：效法「母娘護眾生」

▲蔡英文授戰旗給中壢慈惠堂董事長陳燦宏。（圖。蔡英文桃園競選總部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020全國慈惠堂挺小英後援會，花蓮總堂及各地分堂代表12日齊聚中壢區綠光花園，接受蔡英文總統授戰旗、聘書。蔡英文說，慈惠堂供奉主神瑤池金母，信眾稱為母娘，母娘護眾生，作為國家總統領導人也是要守護台灣，照顧人民，來守護我們的領土，而這是總統必須要做的事情，感謝母娘信眾站出來力挺，未來持續守護台灣和民主。

▲蔡英文表示：效法「母娘護眾生」，持續守護台灣和民主。（圖。蔡英文桃園競選總部提供）

蔡英文指出，台灣經濟穩穩前進，現在發展是四小龍第一，所有的經濟專家預測，都覺得台灣經濟發展力道越來越強，未來幾年都可以樂觀的期待，因為台灣是一個好的投資點，無論是台商投資，外商投資，台灣已進入投資大爆發，進入軌道，產業越來越好。

▲▼2020全國慈惠堂挺小英後援會，桃園成立。（圖。蔡英文桃園競選總部提供）

大家都希望台灣經濟好，國家收入多，能夠更照顧人民，所以剛剛鄭市長提到長照2.0，要謝謝慈惠堂，在地社區服務做起來，才是真正挑戰。出席全國慈惠堂挺小英後援會的市長鄭文燦說，今天真的是第一次，全台灣慈惠堂的系統對母娘的信仰是一致，總共2000多間 ，花蓮是總堂每年大家去進香，中壢慈惠堂是其中的第一分堂。

▲▼2020全國慈惠堂挺小英後援會，桃園成立。（圖。蔡英文桃園競選總部提供）

桃園中壢區慈惠堂被喻為「天下第一分堂」，董事長陳燦宏指出，市長鄭文燦協助慈惠堂前的3米道，兩年前完成拓寬為9米道，圓了母娘和信眾30多年來「開大門、走大路」的心願，籲請慈惠堂的信眾跟著鄭文燦腳步，支持蔡英文，團結守護台灣。蔡總統並親授戰旗給中華無極瑤池西王金母教會正、副理事長陳俊明、郭晉源以及中壢慈惠堂董事長陳燦宏等人，同時頒授証書給包括花蓮總堂和全台各地廟方負責人。

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