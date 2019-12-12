搶攻2020年政黨票　黃國昌：投給時力CP值高國民黨30倍

▲時代力量召開2020司法正義政見記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

2020選戰進入倒數一個月，各政黨積極搶攻不分區選票，時代力量立委黃國昌12日表示，國民黨作為在野黨連監督能力都有問題，「是一個完全不及格的在野黨」，2020年的政黨票投給時代力量「CP值可能比投給國民黨高30倍」。

時代力量12日上午召開「2020司法正義政見記者會」，這也是時代力量迄今召開的第五場政見發表會。黃國昌表示，他向來對於比較空泛的民調操作策略沒有太多興趣，但時代力量作為一個獨立政黨，所推出的不分區名單絕對是所有政黨中最好的，並非常負責任地針對不同領域召開記者會與大家報告政見，時代力量認為這才是選舉應該有的樣子。

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者林銘翰攝）



黃國昌表示，他認為當今台灣在選舉期間不討論政見，反而是一天到晚討論民調，真的浪費太多時間與公共資源，反而應該多花點時間來討論各政黨或候選人的專業、能力與政見，這才是大家希望看到選舉，而時代力量要競爭的對象是所有其他的政黨。

黃國昌提到，國民黨作為在野黨連監督能力都有問題，「是一個完全不及格的在野黨」，以他過去三年在立法院與國民黨立委共事的經驗，他要請教國民黨過去三年在立法院繳出了什麼成績單？又或是做過了哪些事？有哪一個攸關民生的重大弊案是國民黨處理的？還是碰到案子罵一罵後，發現自己人也牽涉其中就趕快把嘴閉上？

黃國昌指出，最典型的案例就是慶富獵雷艦的弊案，自己從今年夏天就公開邀請國民黨、民進黨、台灣民眾黨大家在一個平台公開討論清楚，有多少證據說多少話、該負責的人負責了沒有，這才是民主社會在討論公共議題該展現的態度。

黃國昌說，與其要創造媒體的討論話題，更值得思考的是，2020年把政黨票投給時代力量，CP值可能比投給國民黨高30倍；若是投給民進黨要看的就是，過去三年多在國會佔有絕對過半，所展現出的到底是「全面執政、全面負責」又或者是「全面執政、全面傲慢」，他相信所有選民與社會大眾心中都有一把尺，可以透過很多公開資訊來進行檢驗。

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