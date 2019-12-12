民調「蓋牌」後韓國瑜落後30%　王淺秋：意料之內　還以為差距會更大呢！

▲韓國瑜競選辦公室發言人王淺秋。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

2020大選倒數30天，自從國民黨總統候選人韓國瑜喊出民調「唯一支持蔡英文」後，各家媒體民調開始出現變化，甚至有民調顯示韓蔡差距擴大到30幾％。對此，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋12日回應，「數據冷冰冰，人心熱呼呼」，韓國瑜已經喊出民調唯一支持蔡英文，「這個差距在意料之中，我們還以為會更大呢！」她也強調，韓陣營內部深具信心，邁向勝選完全沒問題。

對於民調差距擴大恐更難帶動地方立委選情，王淺秋表示，地方聲勢從不是靠民調來拉抬，民調差距越來越大，這是預期中的事情，因為民調誤差、做假可能性太高，認為民調與地方選情應脫鉤來看待，她相信隊伍重新整軍後，競選團隊會繼續各地跑透透，會把各地的支持度和人氣拉回來。

王淺秋也提到，韓國瑜支持者的不表態率非常高，現在也極力爭取未決定選民的支持，除了檢視現有政府施政是否符合期待，同時也把自己的政策方向做出來，之後陸續會把各項政策，用更簡單的方式讓大家了解。

王淺秋表示，國民黨內部本來持續有不同的民調方式，現在陸續會針對不同議題，例如針對蔡政府空污的施政滿意度及國民黨政見的滿意度，從這個角度推估支持度，不一定會針對單一候選人做評估，希望從政策出發了解民眾的需要，也有助未來政策的推動。

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