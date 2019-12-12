粉絲數飆749萬直逼CNN！陸正妹拍「農村美食+生活」宣傳文化　網讚：吸睛活招牌

▲大陸網紅李子柒獲得許多海外粉絲喜愛。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

近日有一則標題為「因為李子柒，數百萬外國人愛上中國」的貼文在微博瘋轉，內容指出，專拍大陸傳統美食、農村生活的正妹網紅李子柒，在YouTube頻道得到749萬人追蹤關注，粉絲數直逼全球影響力最大媒體之一的CNN（792萬粉絲），許多外國人也因為她的影片間接認識中國文化，被大讚是最知名的「宣傳活招牌」，甚至有輿論打趣地說，李子柒憑一己之力在境外打敗中宣部。

貼文指出，李子柒是大陸知名的影像部落客，自2016年開始，就在網路上分享個人生活方式的影音，作品大多以中國四川的農村生活、美食文化為主要內容。不少作品都可以看見，李子柒身穿中國古裝、使用傳統炊具烹飪一系列傳統美食。如此古樸的傳統生活習慣被譽為「古風美食第一人」，憑藉著網路引響力，李子柒吸引大批海外人士追捧。

不僅美食成為關注焦點外，李子柒也展現許多中華傳統文化技藝，包含自製胭脂水粉、傳統蜀繡工藝，甚至是親自上山用刀具劈砍竹子來製作竹沙發。據悉，李子柒運用流量影響力賺取數十萬美元的收益，更讓輿論意外的是，儘管海外的粉絲並不懂得李子柒在影片中所說的語言，但她依然得到伊朗、美國、俄羅斯、菲律賓、巴西粉絲的愛戴。

李子柒的事蹟雖然得到不少讚賞，卻也有人非議說「這難道不是靠翻牆才辦到的嗎？」對此，《人民日報》曾發文表示，李子柒的樣本意義絕不應被忽視，無論怎樣的文化，想要讓別人理解必先打動人，「這大概是中國外宣屢敗於人後的自我反思。」

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