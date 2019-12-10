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中華料理界最強YouTuber！網看「老飯骨」一次就訂閱　3大叔背景曝：戈登實力

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▲▼ 中華料理頻道 老飯骨 。（圖／翻攝自YouTube／老飯骨）

▲老飯骨3位成員料理實力堅強。（圖／翻攝自YouTube／老飯骨

記者張嘉晏／綜合報導

「談笑之間，輕鬆寫意地在家裡廚房燒出一道道大菜。」一名網友無意間接觸到一個美食頻道「老飯骨」，一看發現不得了，3名成員實力堅強，每道料理的細節也令他嘖嘖稱奇，好奇「老飯骨是中華料理界最強YouTuber嗎？」掀起一陣熱議。

「老飯骨這個頻道484中華料理界最強YouTuber阿？」一名網友日前在PTT八卦版上發文，他無意間在YouTube上發現一個叫「老飯骨」的料理頻道，點進去一開始只覺得「不就幾個阿伯一邊聊天一邊做菜」，但深入細看後才發現，原來這3位大叔做的都是厲害的大菜，「不管是刀工、火候控制，或是其他料理的小細節，全部都強到爆啊！有沒有相關的八卦？」

請繼續往下閱讀...

據頻道資料顯示，老飯骨是在今年7月時才加入YouTube的，目前已有15.9萬人訂閱。值得一提的是，3位成員其實來頭不小，都曾經是做國宴出身的高手，其中「大爺」鄭秀生曾是北京飯店的行政總廚，「二伯」孫立新多次擔任國宴菜單的主設計者，「三叔」武健利則是中華金廚、國際高級烹飪技師，也是「熏肉之鄉」的第三代傳人。

▲▼ 中華料理頻道 老飯骨 。（圖／翻攝自YouTube／老飯骨）

▲「家庭版」名菜。（圖／翻攝自YouTube／老飯骨）

這3名大叔一起合體在家拍影片，教大家做美味的家常菜和正宗北方菜，傳授幾乎失傳的老手藝，包含了「開水白菜」、「三不沾」、「油潑豬手」、「汗蒸魚」等功夫料理。實際點開「開水白菜」，湯的部分不僅要先用雞肉、豬肉「吊湯」，除去雜質後再送進高壓鍋，把精華熬出來後再放回爐子上煮，隨後還要加入剁碎的雞蓉煮滾，過程中依舊不斷地去掉浮沫，最後才能呈現出一整鍋清澈的鮮湯，雖然是在家中的小廚房做，但是步驟絕對不馬虎。

貼文一出，鄉民們也在下方留言，「王剛的菜比較像家常菜，老飯骨是館子菜了」、「文思豆腐強到爆」、「他那聊天像在聽相聲，默契十足」、「看三不沾看的目瞪口呆」、「看一次就訂閱了」、「大概就3個戈登實力的在那邊當YouTuber」。

不過也有人認為，3人廚藝強歸強，但一般人實際要做這些大菜還是有點困難，「技術太強根本學不來，缺點是攝影剪接」、「他們的家常菜跟我想像的不太一樣」、「有傳授訣竅很好，但還是希望能有制式的文本可以參考」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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