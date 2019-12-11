看網紅直播嚐鮮！農業精品展銷會20日登場　天天抽1年份蔬果箱等好禮

▲農糧署邀集138家取得產銷履歷、有機驗證農產品，要讓全民安心選購。（圖／農糧署提供）



記者許展溢／台北報導

農糧署今（11日）宣布為推廣台灣產銷履歷、有機優質農產品，12月20日至12月22日連續3天要在台北花博公園爭艷館舉辦「2019安全安心農業精品展銷會」，邀集138家取得產銷履歷、有機驗證農產品的優質農民、農民團體及農企業供民眾選擇。重要的是，即日起至22日，共12天，只要在家也可透過直播提前嚐鮮。

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▲農糧署宣布舉辦「2019安全安心農業精品展銷會」。（圖／農糧署提供）



農糧署術長胡忠一表示，國人越來越重視食安問題，為提供民眾安全、安心食材，特嚴選產銷履歷、有機驗證的農、漁、畜產品，選定20日中午12點到下午6點、21日至22日每天上午10點到下午6點，在台北花博公園爭艷館舉辦此活動。展場規劃7大展區，包含有機專區、產銷履歷區-農產品、產銷履歷區-漁產品、產銷履歷區-畜產品、產銷履歷區-產銷履歷達人、產銷履歷區-電商、美食區，共138攤位。

▲胡忠一說，國人越來越重視食安問題，特別舉辦此活動」。（圖／農糧署提供）



農糧署透露，此次活動特別突破時間、地點限制，從今天起到22日，共12天，邀請阿芳老師（蔡季芳）、唐從聖、吳鳳直播，讓民眾每天在家就能提前嚐鮮。另展銷會3天為免費入場，展場內有買10送1、買1送1，消費滿1000元贈送購物袋及摸彩券、滿2000元玩抓鈔機送優質農產品、滿3000元玩夾娃娃機抓好禮等好康活動。展期每天還會抽出100個以上獎項，頭獎是價值1萬元的1年份蔬果箱。相關好康資訊可至農糧署「2019安全安心農業精品展銷會」活動網站查詢。