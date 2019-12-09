淘寶滑到「雙人內褲」她傻眼！網卻嗨翻：交換禮物get　過來人曝使用心得

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／周亭瑋報導

情趣用品千奇百怪，而奇葩的設計也常讓人匪夷所思。一名女網友昨日無意間看到，淘寶網上在販售「情趣雙人內褲」，儘管瀏覽過商品說明，她仍難以想像如何使用，也忍不住吐槽它的詭異外型。

女網友在dcard發文提到，「繼雙11後，淘寶最近又推出了1212的購物節，臉書的頁面也有很多廣告，其中最讓我匪夷所思、百思不得其解的就是這個......。」

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只見這款「雙人內褲」主打夫妻、情侶間的情趣誘惑，材質為彈力針織，不褪色不縮水。然而，女網友似乎感受不到滿滿激情，只有滿頭的問號，「休但擠勒...到底是什麼樣的情境下會穿到啊？」

▲女網友難以想像如何去使用該商品。（圖／翻攝自dcard）

由於太過好奇，女網友立刻點了進去，但瀏覽完內容後，忍不住虧道「隨光影舞動，是要穿著跳舞膩，嗯...是我還小不懂情趣嗎？不但真滴有夠難看外，穿上之後也不好動吧？大人的世界我不懂。」

po文一出引起熱烈迴響，網友們紛紛笑回，「這樣就能夠永遠合體了」、「今年的交換廢物就決定是這個了」、「我快笑死，真的好醜」、「身為已婚人士，我覺得內褲開三個洞還比較實用，比起四個洞的」、「怎麼感覺很像尿布」、「我也有看到這個廣告，一臉問號」。

另外，有熱心網友截圖消費者的使用心得，上面寫道「質量一般般吧，兩個人穿好大而且穿不好，可能部會穿吧，有時候都對不齊，運動的時候很是障礙」、「穿著挺性感的，第一次穿，老公很喜歡」、「有點偏小，適合男女屁股差不多小的穿」、「還不錯面料挺好的，關鍵是老公很喜歡，個人也覺得還好」、「太洋氣了，剛開始有些不習慣，面料很好，很舒服」。

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