　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

淘寶滑到「雙人內褲」她傻眼！網卻嗨翻：交換禮物get　過來人曝使用心得

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／周亭瑋報導

情趣用品千奇百怪，而奇葩的設計也常讓人匪夷所思。一名女網友昨日無意間看到，淘寶網上在販售「情趣雙人內褲」，儘管瀏覽過商品說明，她仍難以想像如何使用，也忍不住吐槽它的詭異外型。

女網友在dcard發文提到，「繼雙11後，淘寶最近又推出了1212的購物節，臉書的頁面也有很多廣告，其中最讓我匪夷所思、百思不得其解的就是這個......。」

請繼續往下閱讀...

只見這款「雙人內褲」主打夫妻、情侶間的情趣誘惑，材質為彈力針織，不褪色不縮水。然而，女網友似乎感受不到滿滿激情，只有滿頭的問號，「休但擠勒...到底是什麼樣的情境下會穿到啊？」

▲淘寶滑到「雙人內褲」她傻眼！網卻嗨翻：交換禮物get　過來人曝使用心得。（圖／翻攝自dcard）

▲女網友難以想像如何去使用該商品。（圖／翻攝自dcard）

由於太過好奇，女網友立刻點了進去，但瀏覽完內容後，忍不住虧道「隨光影舞動，是要穿著跳舞膩，嗯...是我還小不懂情趣嗎？不但真滴有夠難看外，穿上之後也不好動吧？大人的世界我不懂。」

po文一出引起熱烈迴響，網友們紛紛笑回，「這樣就能夠永遠合體了」、「今年的交換廢物就決定是這個了」、「我快笑死，真的好醜」、「身為已婚人士，我覺得內褲開三個洞還比較實用，比起四個洞的」、「怎麼感覺很像尿布」、「我也有看到這個廣告，一臉問號」。

另外，有熱心網友截圖消費者的使用心得，上面寫道「質量一般般吧，兩個人穿好大而且穿不好，可能部會穿吧，有時候都對不齊，運動的時候很是障礙」、「穿著挺性感的，第一次穿，老公很喜歡」、「有點偏小，適合男女屁股差不多小的穿」、「還不錯面料挺好的，關鍵是老公很喜歡，個人也覺得還好」、「太洋氣了，剛開始有些不習慣，面料很好，很舒服」。

►女友氣pupu怎麼辦？給你個提示

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
藍色龍蝦「自夾崩潰」影片台灣爆紅！點閱暴增女主人驚：一堆中文
邀前女友到住處！他撲床「扒褲衝刺」下場慘爆..法庭悔喊：對不
逃命片曝！紐西蘭火山爆發「毒氣飄散」5死10失蹤　外籍遊客喪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三寶媽無意間「做4份卡通午餐」！老公傻眼：妳當我小朋友　5天後成真了

門一開！外送哥瞥見「D級雙峰+小褲褲」畫面超衝擊　淚喊：一點都不養眼

500給妳找！心機男買七星「神速取貨」扯爆...檳榔妹虧慘了　萬人氣飆罵

手滑點Google地圖「抓姦神鈕」　她震驚逼問！男友秒心虛...直接關機

法律系哥落榜3年！遠距女友放生...他變一個人「每天到圖書館」超悲哀

看不到銀白雪景！監視器一開「武嶺出現粉色告白」　幽默哥笑噴幫截圖

我在東森購物找到未來　東森購物電話行銷專員黃安雪

出車禍腫成豬腳！忙碌爸難得抽空關心...一問句冷血現形　女鵝哭暈：他很認真

淘寶滑到「雙人內褲」她傻眼！網卻嗨翻：交換禮物get　過來人曝使用心得

商業周刊／一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰　航空幕後窺秘

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

在地人超推！5家新竹必吃早餐店　網稱「神之雞湯」放整隻腿超滿足

12小時包夜MTV看電影看到爽！　厚片吐司、冰淇淋、飲料免費吃

香蕉動正顎手術後自嘲變童顏！　戽斗下巴消失...網驚：好像黑人

我在東森購物找到未來　東森購物電話行銷專員黃安雪

出車禍腫成豬腳！忙碌爸難得抽空關心...一問句冷血現形　女鵝哭暈：他很認真

淘寶滑到「雙人內褲」她傻眼！網卻嗨翻：交換禮物get　過來人曝使用心得

商業周刊／一只餐盒的3萬5千英呎美味挑戰　航空幕後窺秘

幸福企業就在東森　東森購物專案規劃處副理羅芝琳

Pantone 2020代表色「經典藍」以優雅永恆傳遞平靜渴望

東森新同學的震撼教育　東森購物健康事務部協理陳思怡

國內2雞蛋大廠爆「混蛋」　農委會澄清：是舊聞沒有問題

韓國瑜歡唱畫面…背後帥隨扈「特勤吳彥祖」正臉入鏡！再引暴動：跪求姓名

79元夢幻泡芙！咬一口「乾癟史萊姆」現形…她少女心碎滿地　網笑：熱漲冷縮

生活熱門新聞

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

基隆名店簽外送5月虧慘　驚傳收攤

40塊夾到「iPhone 11」！他一開箱秒昏倒

今晨探底7.9度低溫特報擴大13縣市　下波變天時間曝光

一周天氣出爐！11縣市清晨急凍10°C↓

1包七星！心機男「神速取貨」檳榔妹虧慘

兒子幫洗背！爸閉眼享受　下秒哭：羨慕生女兒

回娘家看媽被夫酸「還沒斷奶」　人妻：一個月才一次

煮泡麵要「完整的蛋」！她一看暈倒：我被打敗了

11縣市低溫特報再發　急凍10°C以下

人妻2張照找碴：烤雞在哪裡　圈出秒笑噴

上大號誤入女廁！　他「機智一招」無破綻脫身

南方澳米糕店　半夜偷倒廚餘入海

隊友買便當！她一開紙盒「蛋x5」網笑炸

更多熱門

相關新聞

與天菜男交往！閨蜜一句話　自卑女崩潰了

與天菜男交往！閨蜜一句話　自卑女崩潰了

「我自認長得很衰很醜，幾乎所有糟糕的五官都集於一身了。」香港一名21歲女孩表示，擔心自己會一輩子單身，所以隨意下載交友軟體來認識男生，沒想到最後竟然和天菜交往，讓她頓時更加自卑，「我真的配得上對方嗎？也許我該分手的...。」沒想到閨蜜聽完後竟嘲諷地說出一句話，令女孩崩潰感嘆「外貌醜果然是原罪！」

醉哥害死兒怕被怪罪　槍殺女友「母子屍包一起」丟樹洞

醉哥害死兒怕被怪罪　槍殺女友「母子屍包一起」丟樹洞

逛耶誕城就脫魯　他實測都市傳說

逛耶誕城就脫魯　他實測都市傳說

他吃醋槍殺女友　見父母目睹「連開2槍爆頭」滅門

他吃醋槍殺女友　見父母目睹「連開2槍爆頭」滅門

23歲男腳踏5船！狂騙350萬…2女懷孕崩潰了

23歲男腳踏5船！狂騙350萬…2女懷孕崩潰了

關鍵字：

雙人內褲淘寶情趣內褲內褲交換禮物情侶dcard

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

志效機場「被粉絲絆倒」哭出聲

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

左營聖瑤宮「絕美女乩身」曝光！8男「扛進廟」狂晃

Juice Wrld癲癇發作過世！得年21

兒子半夜爆哭！　爸媽追問原因差點吐血

台東幼牛活著被肢解！老刑警看傻：30年沒看過

七夕揪小鮮肉床戰3回合　甜美嫩媳蛇蠍殺夫

早餐店成盤絲洞　她高調多劈不怕老公知

基隆名店簽外送5月虧慘　驚傳收攤

2020年愛情運Top3星座！第3名感情會開花結果

更多

最夯影音

更多
超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫
古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面