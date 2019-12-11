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情侶吵架失聯　女友報案救男友結果送他進牢籠

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▲市警三分局警方據報搜尋救人，竟發現王男是名通緝犯，當場逮捕歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市警三分局警方據報搜尋救人，竟發現王男是名通緝犯，當場逮捕歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局11日凌晨接獲新北市通報，林姓報案人稱其男友王姓男子似有意志消沉、情緒不穩之跡象，晚上通完電話後便失去蹤跡，多次聯繫不上，報案人擔憂男友不測，警方依基地台最後發話位置，展開地毯式搜索，在飯店發現王男，經核對身分時赫然發現王男竟是通緝犯，警方立馬將他逮捕歸案。

警方表示，41歲王男與林姓女友吵架，王男疑似負氣，故意不讓女友找到他，女友情急之下才報警協尋，市警三分局海南派出所員警，依基地台最後發話位置，於基地台周遭展開地毯式搜索。

▲市警三分局警方據報搜尋救人，竟發現王男是名通緝犯，當場逮捕歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經1小時搜索，在安南區海佃路上的一家飯店發現王男蹤跡，警方敲門進入，發現王男並無輕生跡象，且精神狀況良好，惟在查驗身分資料時，赫然發現王男已遭新北地檢署發布通緝，當場王男逮捕移送台南地檢署歸案。

▲市警三分局警方據報搜尋救人，竟發現王男是名通緝犯，當場逮捕歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據悉，王男因打零工維生，四處留宿，警方找到他，查驗身分時才知道自己一周前已遭通緝；王男要隨警方上警車前打電話給女友，口氣相當無奈地說，「我現在要去派出所作筆錄了，問妳啊！我哪知，不講了啦！我要上車了！」。原本女友是要救人，卻意外暴露男友通緝犯身分，送男友進牢籠，實在世事難料。

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