人頭協會暗助陸官員來台　蔡英文：希望司法單位盡快釐清

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對新北多間民間協會，用假「專業交流計畫」協助大陸統戰、民政等公務員申請來台。總統蔡英文12日受訪時表示，希望司法單位盡快釐清，會持續讓國安可更加完整，對國安事件能更有利掌握。

刑事局偵二大隊接獲情資，大陸地區人民申請來台觀光，不但要有相當財產證明，台灣地區也只有甲級旅行社能接辦陸客觀光團，限制頗多，但許多大陸市級公務人員為圖方便，透過大陸旅行業者與台灣非甲級旅行業聯繫，另闢來台蹊徑。

根據檢警調查，想來台的大陸官員以每人1000元到2000元代價，透過台灣旅行社找新北市水資源經濟發展協會等人頭協會，遞交「專業活動計畫書」、「邀請函」等申請書，向移民署辦理「短期專業交流」入台許可，這些公務員還同時可以收到台灣邀請名義來台，向當地政府申請出訪補助。

檢警原估從2017年1月起到2019年6月間，已有至少5000人次陸客透過12個人頭協會辦理「假交流」入台，11日兵分5路搜索約談洪姓主嫌等10人，在洪男家中發現上百個人頭協會的印章、文件，懷疑累計來台人次恐破萬人。

針對此案，蔡英文上午受訪時表示，這件事情確實讓國人很憂慮，她希望司法單位盡快釐清整個事情，「讓我們有更完整的理解，會持續讓國安可以更加完整，能夠對於國安事件能更有利掌握」。

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