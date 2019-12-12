　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

人頭協會暗助陸官員來台　蔡英文：希望司法單位盡快釐清

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲總統蔡英文陪吳怡農、許淑華掃街後接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

針對新北多間民間協會，用假「專業交流計畫」協助大陸統戰、民政等公務員申請來台。總統蔡英文12日受訪時表示，希望司法單位盡快釐清，會持續讓國安可更加完整，對國安事件能更有利掌握。

刑事局偵二大隊接獲情資，大陸地區人民申請來台觀光，不但要有相當財產證明，台灣地區也只有甲級旅行社能接辦陸客觀光團，限制頗多，但許多大陸市級公務人員為圖方便，透過大陸旅行業者與台灣非甲級旅行業聯繫，另闢來台蹊徑。

根據檢警調查，想來台的大陸官員以每人1000元到2000元代價，透過台灣旅行社找新北市水資源經濟發展協會等人頭協會，遞交「專業活動計畫書」、「邀請函」等申請書，向移民署辦理「短期專業交流」入台許可，這些公務員還同時可以收到台灣邀請名義來台，向當地政府申請出訪補助。

檢警原估從2017年1月起到2019年6月間，已有至少5000人次陸客透過12個人頭協會辦理「假交流」入台，11日兵分5路搜索約談洪姓主嫌等10人，在洪男家中發現上百個人頭協會的印章、文件，懷疑累計來台人次恐破萬人。

針對此案，蔡英文上午受訪時表示，這件事情確實讓國人很憂慮，她希望司法單位盡快釐清整個事情，「讓我們有更完整的理解，會持續讓國安可以更加完整，能夠對於國安事件能更有利掌握」。

其他人也看了這些...

「蔡英文已在準備辯論」　阮昭雄疑韓國瑜找藉口：擔心表現不佳？
韓陣營簽三立辯論授權書！羅智強：蔡英文不是皇帝　「請妳拿出格調」
蔡英文辦痛斥韓國瑜公然說謊：擔心護唇膏造假事件重演？

更多熱門新聞...

總統辯論喬不定　韓國瑜競辦4點聲明：不接受蔡英文片面指定綠媒主辦
蔡英文挑綠媒辦辯論？　蔡辦：去年韓國瑜辦在三立、藍營卻造假不實訊息
挑綠媒辦辯論　羅智強嗆：蔡英文占盡便宜與卡神無異

白白胖胖也是一種美

ET快訊
大胸網紅裸睡到一半驚醒！「脫光光撞見」持槍歹徒…被推上床崩潰
遠航官網無預警「暫停服務」　民航局：下午召開記者會
謝和弦認了偷吃直播主莉婭！「我對每個都很公平」證實婚變：永遠
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2020全國慈惠堂挺小英後援會　蔡英文：效法「母娘護眾生」

贏回台灣！　雲林女婿韓國瑜下午北港造勢　韓粉攤販聚集

人頭協會暗助陸官員來台　內政部啟動「全面清查」

遭質疑角逐2024總統或黨主席　朱立倫酸：放眼2040比較快

金包銀！　郭新政看板遭檢舉…理由竟是「污染環境」

增1346投開票所！中選會5召防「邊投票邊開票」　蘇貞昌：不准再犯也不能再犯

謝長廷嘆「累了」…王淺秋：個人造業個人擔　如果願意就回來說清楚

蔡英文：政治操作辯論的都是國民黨　韓國瑜對特定媒體特別敏感

搶攻2020年政黨票　黃國昌：投給時力CP值高國民黨30倍

浸大學生會長惹怒台網友　孫大千：港生終於見識民進黨政客真面目

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

范瑋琪、王力宏低調陪伴高以翔爸　聚會合照「一致動作」有洋蔥

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

《那一天》「蘆筍CP」健身房掌聲響起　啪啪啪...看了好害羞!!

他玩交友軟體不給錢遭恐嚇！ 找「真大哥」揭發假幫派真詐騙

2020全國慈惠堂挺小英後援會　蔡英文：效法「母娘護眾生」

贏回台灣！　雲林女婿韓國瑜下午北港造勢　韓粉攤販聚集

人頭協會暗助陸官員來台　內政部啟動「全面清查」

遭質疑角逐2024總統或黨主席　朱立倫酸：放眼2040比較快

金包銀！　郭新政看板遭檢舉…理由竟是「污染環境」

增1346投開票所！中選會5召防「邊投票邊開票」　蘇貞昌：不准再犯也不能再犯

謝長廷嘆「累了」…王淺秋：個人造業個人擔　如果願意就回來說清楚

蔡英文：政治操作辯論的都是國民黨　韓國瑜對特定媒體特別敏感

搶攻2020年政黨票　黃國昌：投給時力CP值高國民黨30倍

浸大學生會長惹怒台網友　孫大千：港生終於見識民進黨政客真面目

「泉州街香腸」隊伍超長　白種元路過一咬驚呼：就是為這排隊的

醫界「雷公」陳楷模辭世！　前亞東院長憶「初次手術」：只求老師小聲點

2020全國慈惠堂挺小英後援會　蔡英文：效法「母娘護眾生」

羽球年終賽／「楊肉盧」輸印尼吞2敗　麟洋成台將第一組晉4強

比特犬「花式舔舌」10秒開2鎖逃脫籠子　獸醫奴才看傻

贏回台灣！　雲林女婿韓國瑜下午北港造勢　韓粉攤販聚集

Husqvarna「NORDEN 901」概念成真！新古典冒險重機確定市售

英國大選「就像爛天氣」2領袖都有問題　美聯社：選民受夠了

大馬Google熱搜榜超驚喜！「這個詞」一舉奪冠　直接打敗《復仇者》薩諾斯

人頭協會暗助陸官員來台　內政部啟動「全面清查」

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

政治熱門新聞

陳玉珍再住一般病房　金門醫院說話了

童仲彥創新政黨金色力量　強打推動性專區

謝龍介：台南立委突破1席　韓國瑜就當選

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

批蔡英文上班跑選舉　孫大千轟：中華民國還有總統？

自由時報民調／蔡53.12％、韓15.47％

小英幕僚：韓拖時間讓辯論泡湯　把責任賴蔡頭上

賴品妤民調只落後3%？　地方人士：假民調

ET民調／分裂投票　韓國瑜最危險

蔡贏韓450萬票？李佳芬：一個笑話

韓國瑜嗆罷韓遊行　尹立5點回應：裝可憐

張善政：我不覺得韓國瑜是草包

專訪高虹安／那天被郭董關禁閉30分鐘

綠營強攻「韓國瑜娘家」！地方人士：選情漸回穩、蘇治芬戰張家不能大意

更多熱門

相關新聞

游錫堃陪蔡適應掃市場掃街拜票

游錫堃陪蔡適應掃市場掃街拜票

行政院前院長游錫堃12日清晨，陪同立法委員蔡適應前往崁仔頂、果菜市場掃街拜票，民眾攤商熱烈歡迎，紛紛合照贈送蒜、包子、菜頭，高呼蔡適應凍蒜。游錫堃也準備了一個從日本帶回來的達摩，贈送蔡適應並祝福高票當選，成為政壇不倒翁。

韓不容許罷韓團體動員　尹立轟：搞戒嚴嗎？

韓不容許罷韓團體動員　尹立轟：搞戒嚴嗎？

2016總統得票數將於2020再次上演？

2016總統得票數將於2020再次上演？

韓國瑜拒外縣市罷韓　苗博雅突破盲腸

韓國瑜拒外縣市罷韓　苗博雅突破盲腸

從政理念遭質疑　小燈泡媽PO與馬英九影片

從政理念遭質疑　小燈泡媽PO與馬英九影片

關鍵字：

蔡英文民進黨2020大選2020大選蔡英文

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦證實婚變：永遠單身

洗碗精別加水稀釋！專家曝2原因髒爆了

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

范瑋琪低調陪伴高以翔爸「私下聚會照」曝！

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

彰化女大生遭撞！飛到田中…躺18分鐘命危

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

陳玉珍再住一般病房　金門醫院說話了

金希澈遭保鑣擋下「以為是粉絲」他超Q發言笑翻網

新竹鋼鐵韓粉組頭好大膽　開PK盤

幫爸媽送早餐！6歲男童遭卡車輾斃

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

不顧生理期！新北男性侵酒醉妹：生日快樂

他拉屎往後一看！　手竟扯出「9.7m米色黏黏物」

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

更多

最夯影音

更多
新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～
大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面