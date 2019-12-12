　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜不容許罷韓團體動員「找外人」　尹立怒轟：是在搞戒嚴嗎？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲Wecare高雄發起人尹立 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲Wecare高雄發起人尹立 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓及挺韓遊行將在12月21日各自走上街頭。國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜11日在記者會上要高雄市民睜大眼看，絕不容許罷韓團體動員外縣市、戶籍不在高雄的人參與罷免高雄市長的遊行，這是於法不合的。Wecare高雄發起人尹立則不滿回應「是根據我們中華民國哪一部法令，是在搞戒嚴嗎？」

▲▼韓國瑜南方崛起高雄光榮週年慶大遊行記者會。（圖／記者翁進忠攝）

▲韓國瑜在南方崛起高雄光榮週年慶大遊行記者會要罷韓團體不要動員。（圖／記者翁進忠攝）

對於韓國瑜表示不容許罷韓團體動員外縣市、戶籍不在高雄的人參與罷免高雄市長的遊行，這是於法不合的。Wecare高雄發起人尹立回應「請教韓市長，他是根據我們中華民國哪一部法令，是在搞戒嚴嗎？他是現任的高雄市的市長，可是卻不准別人來這個城市，進行民主政治裡面最基本的人權集會遊行，1221其實這一天對台灣非常非常的關鍵，是見證台灣真的是不是一個民主自由的國家。」

尹立提到「民主國家有幾個非常重要有形的權力，例如言論自由、集會遊行自由、選舉罷免自由，還有一個無形的有免於恐懼的自由。可是，當一個現任的市長，竟然在公開場合選擇了用另外一場來對付自己人民的一場遊行，這是非常荒謬，而且這個是一種接近戒嚴思想很奇怪的想法，然後這個部份我必須再次的強調，戒嚴早就過去了，可是他竟然選擇在1221就是表明在挑戰我們的自由。」

▲罷韓遊行 。（圖／Wecare高雄提供）

▲罷韓遊行路線 。（圖／Wecare高雄提供）

面對各界的質疑和擔心，尹立說「其實我們這幾天已經有一些聲音說要延期或等等，我是要鄭重跟大家說明，如果說我們妥協了、屈服了，就證明說韓粉是對的，大聲囂張是對的，理性平和是錯的。我覺得這個是在當代民主社會裡面所不能容許的事情，所以我這邊還是要再次強調，我們好不容易民主自由走到今天，集會遊行跟這個選舉罷免是我們的自由的權利，這是基本人權。請韓市長要要尊重，而且要保障這個人權。」

尹立補充「警政署已來開專案會議，在捷運車廂警方都會派駐警力，我們這邊也會在邀請警方做更大的維安，也辛苦他們感謝他們，也請韓市長的跟他的支持者千萬不要來挑釁，台灣民主自由最基本的底線。」

ET快訊
大胸網紅裸睡到一半驚醒！「脫光光撞見」持槍歹徒…被推上床崩潰
遠航官網無預警「暫停服務」　民航局：下午召開記者會
謝和弦認了偷吃直播主莉婭！「我對每個都很公平」證實婚變：永遠
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民調「蓋牌」後韓國瑜落後30%　王淺秋：意料之內　還以為差距會更大呢！

2020全國慈惠堂挺小英後援會　蔡英文：效法「母娘護眾生」

贏回台灣！　雲林女婿韓國瑜下午北港造勢　韓粉攤販聚集

「2017年起發現異常」　內政部全面清查人頭協會暗助陸官員來台

遭質疑角逐2024總統或黨主席　朱立倫酸：放眼2040比較快

金包銀！　郭新政看板遭檢舉…理由竟是「污染環境」

增1346投開票所！中選會5召防「邊投票邊開票」　蘇貞昌：不准再犯也不能再犯

謝長廷嘆「累了」…王淺秋：個人造業個人擔　如果願意就回來說清楚

蔡英文：政治操作辯論的都是國民黨　韓國瑜對特定媒體特別敏感

搶攻2020年政黨票　黃國昌：投給時力CP值高國民黨30倍

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

范瑋琪、王力宏低調陪伴高以翔爸　聚會合照「一致動作」有洋蔥

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

《那一天》「蘆筍CP」健身房掌聲響起　啪啪啪...看了好害羞!!

他玩交友軟體不給錢遭恐嚇！ 找「真大哥」揭發假幫派真詐騙

民調「蓋牌」後韓國瑜落後30%　王淺秋：意料之內　還以為差距會更大呢！

2020全國慈惠堂挺小英後援會　蔡英文：效法「母娘護眾生」

贏回台灣！　雲林女婿韓國瑜下午北港造勢　韓粉攤販聚集

「2017年起發現異常」　內政部全面清查人頭協會暗助陸官員來台

遭質疑角逐2024總統或黨主席　朱立倫酸：放眼2040比較快

金包銀！　郭新政看板遭檢舉…理由竟是「污染環境」

增1346投開票所！中選會5召防「邊投票邊開票」　蘇貞昌：不准再犯也不能再犯

謝長廷嘆「累了」…王淺秋：個人造業個人擔　如果願意就回來說清楚

蔡英文：政治操作辯論的都是國民黨　韓國瑜對特定媒體特別敏感

搶攻2020年政黨票　黃國昌：投給時力CP值高國民黨30倍

民調「蓋牌」後韓國瑜落後30%　王淺秋：意料之內　還以為差距會更大呢！

「泉州街香腸」隊伍超長　白種元路過一咬驚呼：就是為這排隊的

醫界「雷公」陳楷模辭世！　前亞東院長憶「初次手術」：只求老師小聲點

2020全國慈惠堂挺小英後援會　蔡英文：效法「母娘護眾生」

羽球年終賽／「楊肉盧」輸印尼吞2敗　麟洋成台將第一組晉4強

比特犬「花式舔舌」10秒開2鎖逃脫籠子　獸醫奴才看傻

贏回台灣！　雲林女婿韓國瑜下午北港造勢　韓粉攤販聚集

Husqvarna「NORDEN 901」概念成真！新古典冒險重機確定市售

英國大選「就像爛天氣」2領袖都有問題　美聯社：選民受夠了

大馬Google熱搜榜超驚喜！「這個詞」一舉奪冠　直接打敗《復仇者》薩諾斯

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

政治熱門新聞

陳玉珍再住一般病房　金門醫院說話了

童仲彥創新政黨金色力量　強打推動性專區

謝龍介：台南立委突破1席　韓國瑜就當選

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

批蔡英文上班跑選舉　孫大千轟：中華民國還有總統？

自由時報民調／蔡53.12％、韓15.47％

小英幕僚：韓拖時間讓辯論泡湯　把責任賴蔡頭上

賴品妤民調只落後3%？　地方人士：假民調

ET民調／分裂投票　韓國瑜最危險

蔡贏韓450萬票？李佳芬：一個笑話

韓國瑜嗆罷韓遊行　尹立5點回應：裝可憐

張善政：我不覺得韓國瑜是草包

專訪高虹安／那天被郭董關禁閉30分鐘

綠營強攻「韓國瑜娘家」！地方人士：選情漸回穩、蘇治芬戰張家不能大意

更多熱門

相關新聞

人頭協會暗助陸官員來台　蔡英文：司法單位盡快釐清

人頭協會暗助陸官員來台　蔡英文：司法單位盡快釐清

針對新北多間民間協會，用假「專業交流計畫」協助大陸統戰、民政等公務員申請來台。總統蔡英文12日受訪時表示，希望司法單位盡快釐清，會持續讓國安可更加完整，對國安事件能更有利掌握。

2016總統得票數將於2020再次上演？

2016總統得票數將於2020再次上演？

韓國瑜拒外縣市罷韓　苗博雅突破盲腸

韓國瑜拒外縣市罷韓　苗博雅突破盲腸

從政理念遭質疑　小燈泡媽PO與馬英九影片

從政理念遭質疑　小燈泡媽PO與馬英九影片

蔡英文提3招：防止吳斯懷國安疑慮

蔡英文提3招：防止吳斯懷國安疑慮

關鍵字：

Wecare高雄罷免尹立高雄2020大選2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦證實婚變：永遠單身

洗碗精別加水稀釋！專家曝2原因髒爆了

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

范瑋琪低調陪伴高以翔爸「私下聚會照」曝！

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

彰化女大生遭撞！飛到田中…躺18分鐘命危

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

陳玉珍再住一般病房　金門醫院說話了

金希澈遭保鑣擋下「以為是粉絲」他超Q發言笑翻網

新竹鋼鐵韓粉組頭好大膽　開PK盤

幫爸媽送早餐！6歲男童遭卡車輾斃

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

不顧生理期！新北男性侵酒醉妹：生日快樂

他拉屎往後一看！　手竟扯出「9.7m米色黏黏物」

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

更多

最夯影音

更多
新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～
大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面