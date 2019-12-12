韓國瑜不容許罷韓團體動員「找外人」　尹立怒轟：是在搞戒嚴嗎？

▲Wecare高雄發起人尹立 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓及挺韓遊行將在12月21日各自走上街頭。國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜11日在記者會上要高雄市民睜大眼看，絕不容許罷韓團體動員外縣市、戶籍不在高雄的人參與罷免高雄市長的遊行，這是於法不合的。Wecare高雄發起人尹立則不滿回應「是根據我們中華民國哪一部法令，是在搞戒嚴嗎？」

▲韓國瑜在南方崛起高雄光榮週年慶大遊行記者會要罷韓團體不要動員。（圖／記者翁進忠攝）

對於韓國瑜表示不容許罷韓團體動員外縣市、戶籍不在高雄的人參與罷免高雄市長的遊行，這是於法不合的。Wecare高雄發起人尹立回應「請教韓市長，他是根據我們中華民國哪一部法令，是在搞戒嚴嗎？他是現任的高雄市的市長，可是卻不准別人來這個城市，進行民主政治裡面最基本的人權集會遊行，1221其實這一天對台灣非常非常的關鍵，是見證台灣真的是不是一個民主自由的國家。」

尹立提到「民主國家有幾個非常重要有形的權力，例如言論自由、集會遊行自由、選舉罷免自由，還有一個無形的有免於恐懼的自由。可是，當一個現任的市長，竟然在公開場合選擇了用另外一場來對付自己人民的一場遊行，這是非常荒謬，而且這個是一種接近戒嚴思想很奇怪的想法，然後這個部份我必須再次的強調，戒嚴早就過去了，可是他竟然選擇在1221就是表明在挑戰我們的自由。」

▲罷韓遊行路線 。（圖／Wecare高雄提供）

面對各界的質疑和擔心，尹立說「其實我們這幾天已經有一些聲音說要延期或等等，我是要鄭重跟大家說明，如果說我們妥協了、屈服了，就證明說韓粉是對的，大聲囂張是對的，理性平和是錯的。我覺得這個是在當代民主社會裡面所不能容許的事情，所以我這邊還是要再次強調，我們好不容易民主自由走到今天，集會遊行跟這個選舉罷免是我們的自由的權利，這是基本人權。請韓市長要要尊重，而且要保障這個人權。」

尹立補充「警政署已來開專案會議，在捷運車廂警方都會派駐警力，我們這邊也會在邀請警方做更大的維安，也辛苦他們感謝他們，也請韓市長的跟他的支持者千萬不要來挑釁，台灣民主自由最基本的底線。」