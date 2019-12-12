▲ 游錫堃陪蔡適應到崁仔頂、果菜市場掃街拜票，贈達摩祝福高票當選。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

行政院前院長游錫堃12日清晨，陪同立法委員蔡適應前往崁仔頂、果菜市場掃街拜票，民眾攤商熱烈歡迎，紛紛合照贈送蒜、包子、菜頭，高呼蔡適應凍蒜。游錫堃也準備了一個從日本帶回來的達摩，贈送蔡適應並祝福高票當選，成為政壇不倒翁。

12日清晨4時30分左右，游錫堃到達基隆市的崁仔頂漁市場推薦蔡適應，向眾人推薦蔡適應，游錫堃表示，蔡適應在公督盟每個會期都被評鑑為優秀立委，這個在過去的基隆前所未見，而且他在國防外交委員會表現有目共睹，是一個專業問政的立委，積極為基隆爭取建設，幫助林右昌市長。另外，2020年1月11日的選舉關乎台灣民主自由的發展，希望基隆市民可以全力支持蔡適應，以及總統蔡英文，讓基隆持續進步。

▲ 游錫堃陪蔡適應到崁仔頂、果菜市場掃街拜票。

立委蔡適應表示，崁仔頂漁市是北台灣最重要的漁市場，還有果菜市場也是大基隆地區批發的市場，所以我們邀請游錫堃前院長，前來陪同適應向民眾拜票，游錫堃前院長也是不分區名單之一，來到基隆拜票、也推薦民主進步黨的名單懇請大家支持，2020護國會、保台灣！

崁仔頂漁市場和基隆果菜市場，游錫堃及蔡適應所到之處，每位攤商熱情支持，然後送上蒜苗、包子、菜頭、鳳梨，祝福蔡適應高票當選、蔡英文高票當選，最後游錫堃前院長也提醒大家支持民主進步黨，讓國會過半、守護台灣。

「時間對我們來說完全沒用！」