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雙12精選夯品通通只賣12元　玩濟州島終極下殺1212元還買1送1

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東森購物力拼年營收200億　雙12天天搶$12限定商品（圖／東森購物提供）

▲雙12血拼，多家網購業者推出12元、1212元好物，讓大家爽爽買。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

雙12做為年終最後一檔大促優惠，各電商再度戰起來，每天持續有下殺好物轟炸消費者的荷包，必搶夯品不要只是鎖定iPhone、AirPods或Switch，其他像是日用品、美妝保養、美食、旅遊等，也有精選商品強打限時超殺最低只要12元或1,212元，不僅值得關注，買起來更是划算。

Yahoo奇摩雙12正慶活動即日起至12/13開跑，集結百大品牌萬件商品3折起，Yahoo奇摩購物中心主打HUNTER秋冬新款腰包、Chloe'香水、Calvin Klein皮夾禮盒、PORTER手掛收納零錢包等均一價1,212元，時時樂商品更是只要用銅板價就能入手，包含12/12 10:00推出凡士林圓罐護唇膏、12/13 10:00推出Batiste秀髮乾洗噴劑50ml，皆限時限量特價12元。

Yahoo奇摩超級商城則攜手漢神百貨、屈臣氏、康是美、特力屋、愛買、GAP等名店推出跨店消費最高現折1,200元，選購3C指定商店超贈點12倍送，眾多驚喜必搶品如冬季寶貝必備保暖有型直條口袋縮口運動褲、圓領純色柔軟棉毛內搭上衣下殺只要12元。

網購雙12限時搶12元、1212元好物（圖／翻攝自Yahoo奇摩購物中心）

▲Yahoo奇摩購物中心推出時時樂商品限時瘋搶最低只要12元。（圖／翻攝自Yahoo奇摩購物中心）

PChome 24h購物精選美食、美容、住宿等電子票券以及旅遊行程商品，在雙12期間每天於11:00、17:00兩大時段推出限量12元激殺價，超殺瘋搶品包括不要對我尖叫飲品、精緻香氛園岩盤浴、SuperFIT私人教練課程、富田花園農場、大魯閣草衙道堤諾比薩飲品、錢龍爺咖啡酒食館飲品，活動只到12/12。手機數位分會場12元商品則開賣至12/16止，天天都有品項推出，類別以行動電源、藍芽耳機、充電線等周邊為主。

網購雙12限時搶12元、1212元好物（圖／friDay購物提供）

▲皇室羽毛工房羽毛枕，原價1,200元，12/12 00:00開賣限量下殺12元。（圖／friDay購物提供）

看準消費者習慣於年終添購日常備品及季節商品需求，friDay購物在雙12有限時限量下殺專區之外，雙12當天再強推皇室羽毛工房羽毛枕、FUJI愛視力眼部按摩器FG-134，原價千元起跳，活動皆只賣12元，將分別於12/12凌晨00:00、上午10:00開搶。

搶年終最後一波折扣戰，博客來於12/12推出雙12一日限定活動，其中祭出「現折1212元」、「下殺12折」、「只要120元」3大專區，像是Apple Lightning 8pin QC快充線15W閃充編織線（黑色）特價107元，《安靜是種超能力》電子書、VOSS芙絲 檸檬黃瓜風味氣泡礦泉水（375ml）、Arenes 浪漫玫瑰旅行組（玫洗60ml+玫沐60ml+玫身60ml）則是通通只要120元。

網購雙12限時搶12元、1212元好物（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物雙12買旅遊行程最殺，玩濟州只要1,212元。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物此次也推出眾多夯品，除了天天集氣搶12元限定商品，鎖定雙12限定好物買到最超值，像是韓國cocodor海藍寶石系列擴香瓶6入、FAMONA 歐洲教母美白霜3入+阻絕色斑霜3入、華陀扶元堂天官高麗蔘元飲6盒（10包/盒），用1,212元就能一次購入多組數省下不少，另外，美國霜降雪花牛排+紐西蘭骰子牛買12包再送12包，平均一包僅50.5元。想出國玩的人，這檔必搶另一亮點是韓國濟州4日遊，買1送1終極下殺只要1,212元。

momo購物網則有「1,212元商品專區」可以撿便宜，品項類別涵蓋居家日用、婦幼傢寢、美妝保養、流行時尚、3C家電、健康、美食，Betrise天絲鋪棉兩用被床包、HappyLife廚房多層置物架、日本大王境內版黏貼型尿布、KOSE雪肌精4件組、雅頓黃金眼部膠囊60顆、IOPE完美恆采持色氣墊粉底 15g x 2、花王NEW蒸氣眼罩60枚入皆狂降，祭出限時1,212元優惠價。

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