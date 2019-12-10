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樂天Kobo調查閱讀習慣發現最狂購書王　一口氣買1744本電子書

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2019樂天Kobo閱讀習慣調查（圖／樂天Kobo提供）

▲樂天Kobo發表電子書年度趨勢觀察，從年度搜尋關鍵字、暢銷百大書單以及閱讀習慣調查，整理出電子書讀者的3大喜好與樣貌。（圖／樂天Kobo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

近年網路書店業者在電子書市場積極做推廣，讀者嘗試把閱讀習慣從紙本轉移到電子書後，綜觀今年表現，在營收上皆帶來不錯成長，博客來在電子書助攻下帶動圖書整體營收成長，圖書總銷額超過出版市值的3成，年銷突破1,500萬冊；樂天Kobo業績包含閱讀器在內也較去年增長1.5倍，若單以書籍來看，則有近1倍成長，其中，年度購書冠軍王一口氣買了1,744本電子書。

樂天Kobo經營台灣電子書市場邁入第4年，會員人數目前已突破30萬人，中文藏書量從剛開台時的千本，一路到現在已超過9萬本，統計近一年活躍使用者增加4成之多。而今年以來也陸續推出多項新服務，包括上架近10萬本外文有聲書、支援Dropbox打造個人超級雲端書庫等之外，4月份正式將中文版電子書閱讀器引進台灣市場，並在誠品書店、三創生活園區等實體店面，展示實體機供民眾體驗購買，開賣8個月以來，銷售數字每月成長，閱讀器使用人數較去年成長1.7倍。

2019樂天Kobo閱讀習慣調查（圖／樂天Kobo提供）

▲樂天Kobo營運部長周立涵。（圖／樂天Kobo提供）

樂天Kobo營運部長周立涵分析，電子書近兩年發展快速，能見度高帶動話題的討論性，大大降低使用者進入門檻，以消費主力族群來看，仍以男性居多，占比約55%，年紀落在25～44歲之間，占比高達65%，但不難發現，原生網路世代的年輕族群人數也有穩定成長的跡象。此外，將近50%讀者每年有一半的書籍是購買電子書，47%讀者全年購書有一半以上是電子書，另有90%認為電子書有助於提升閱讀。

根據樂天Kobo發表電子書2019年度趨勢觀察中，從年度搜尋關鍵字、暢銷百大書單以及閱讀習慣調查，整理出電子書讀者的3大喜好與樣貌，歸納出以下重點：

1、看閱讀種類：偏愛文學小說，但商管理財書籍購買力最強
調查結果顯示，讀者最喜歡的電子書種類，第1為文學小說，比例為55.1%稍高於商業理財類別的52.3%；而閱讀的動機是為了增長知識與休閒娛樂，分別為78.7%及71.9%，正好符合暢銷百大書單，商管財經書籍占比超過50%的現象，顯示讀者對商管理財書籍有極高的學習力誘因。

其中，職場工作術上榜最多，尤其在系統化建立好習慣，以及簡易實踐的時間管理方式，最受上班族重視，例如暢銷榜冠軍《原子習慣》、《起床後的黃金1小時》、《子彈思考整理術》、《大腦減壓的子彈筆記術》。

2、看閱讀時數：閱讀器使用者成長170%，總閱讀時數成長70%
開放閱讀器中文介面更新後，不僅帶動閱讀器銷售成長，統計數字更顯示，全年實際開啟書本閱讀的用戶成長人數，有一半來自於閱讀器使用者，成長超過1.7倍；而使用人數的成長，也明顯帶動總閱讀時數的增加，較去年提高7成。另有9成使用者認為，電子書有增加閱讀量的效果，近5成讀者購買電子書的花費比例已超過紙本書。

3、看閱讀場景：下班到睡前閱讀比例最高，最愛在家中、搭車時閱讀
從閱讀時段來看，下班到睡前的占比最高，約有73%讀者習慣在下班到睡前時段閱讀，因此在家中或是搭車時的閱讀比例也最高；其次是週末假日，喜歡利用旅行的時間閱讀。

而在購買電子書的行為上，周立涵分享，平均客單價約250元左右，一次購買1.3本，其中，趁著活動折扣促銷期間，有人在平台上花費約36萬元一次狂買1,744本電子書，榮登今年度的購書冠軍王，主要購買以漫畫居多，像是《暗黑破壞神》、《航海王》、《火影忍者》等經典漫畫，購入全套一次收藏，另外也有不少是商管類書籍。

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