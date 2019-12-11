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網傳蝦皮雙12正式強品清單　看完被說無感狠酸「機器人網內互打」

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蝦皮購物雙12（圖／業者提供）

▲蝦皮購物推出近百樣商品，雙12當天凌晨00:00起開跑下殺半價讓大家瘋搶。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

迎戰年終壓軸雙12，電商平台狂打各項折扣回饋，尤其在12/12這一天，為了衝高當天買氣，不但有更殺優惠，也精選人氣商品在特別時段開賣讓大家搶購，只是一般網購官網上只會搶先預告幾件必搶爆品，現在網路上卻流傳出一份蝦皮購物的正式強品表，127件優惠商品一次曝光，許多網友看完以後竟無感，最大原因是「搶不到」，還虧說蝦皮活動根本「機器人網內互打」。

蝦皮購物日前才剛辦完「12.12狂歡生日慶」記者會，預告12/12當日將祭出眾多超狂優惠之外，也搶先公開整點必搶爆品，像是iPhone 11 Pro、SONY PS4 主機1TB 極致、ASUS 15.6吋FHD窄邊框X507MA皆下殺半價，官方宣稱這次有近百樣商品強推超值價格可以搶購，從00:00起特殺12連發，但實際上官網查看，目前也僅亮相15件商品，不一次公開的另一原因，就是希望能讓消費者隨時上線關注。

網傳蝦皮12.12狂歡生日慶正式強品表（圖／翻攝自PTT）

▲網路流傳一份「蝦皮12.12狂歡生日慶正式強品表」，比官方公布的還要完整。（圖／翻攝自PTT）

而現在有一份「蝦皮12.12狂歡生日慶正式強品表」在網路上分享流傳，包括搶購時段、商品、原價、活動價，全部詳細列了出來，且商品數多達127項，比官方公布的還要完整。原來是有網友收到蝦皮推播的「12.12優惠商品清單」，看完後好心做了重點整理，讓大家可以省下時間，事先鎖定好想搶的東西。

雖然表格內多數商品的優惠價格只有大概金額，但仍可比較出與原價差多少，例如P&G洗衣膠球44顆2包組，原價679元，特價400元左右；Dyson V11原價20,900元，特價萬元有找；Nintendo Switch健身環大冒險中文版，原價2,980元，特價1,000多元。而網友看完最心動的則是「樂高75252滅星者」，原價22,999元，雙12特價15,000元左右，「他們沒打錯的話最少掉7千」。

這份強品表一出現，自然也成為話題引起討論熱潮，不過多數人看過後卻是直言沒有太多感受，不僅狠酸「搶得到的話有吸引力」、「搶得到叫奇蹟，搶不到是正常」、「蝦皮不是=搶不到嗎？」、「連40的折價券 都秒殺了 你們還想肖想商品類？」，更有人暗諷活動是「機器人VS人類決戰雙12擂台」、「數量個位數的話 應該是機器人的」、「這種先知道目標的 全都是機器人的 人類別想」。

網傳蝦皮12.12狂歡生日慶正式強品表（圖／翻攝自PTT）

▲強品清單在PTT引起大家熱烈討論，（圖／翻攝自PTT）

對於這份清單，蝦皮購物回應表示，雙12當天推出整點開搶的商品內容，確實與網友整理是一致的，但商品數會比127件更多；而這項推播功能主要是針對活躍的購物用戶，系統將從站內停留時間、進站次數、購物頻次等方面去做篩選，讓收到的用戶可以搶先看到更多特惠商品。

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