簡訊提醒取貨！他想破頭...噴1199元「開箱超驚嚇」上當了　網傻：這我花199

▲收到不知名包裹到貨的簡訊時，記得先查證一下。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

現今詐騙的手法層出不窮，從簡訊網址、幽靈包裹都有，有民眾日前就花了1千多元取一個自己都沒印象的包裹，開箱後發現自己居然掉入詐騙集團的陷阱，大嘆「蠢爆了」，立刻發文提醒網友們千萬要小心。

「我要抱怨自己蠢爆了！」一名女網友在臉書「爆怨公社」發出警示文，她表示老公10日中午收到一封簡訊，說有包裹已經寄到超商，但是兩人想破頭，卻都想不起來到底買了什麼。原PO先生以為是自己忘記有買東西，最後還是乖乖去取貨，還花了1199元，怎料一打開卻傻眼了。

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「這種卑劣的手法我們居然上當了！」原PO開箱後，發現裡面是個沒有看過的手機殼，包裹裡也沒有收據或發票，這才驚覺他們遇上詐騙集團了，只好發文告知網友們收貨前要再三確認，以免損失慘重。

貼文一出，網友們看到這手機殼都暈了，還有人表示自己曾購買過同款，但只花了199元，「好難看的殼，天」、「中國製造，亮點」、「假潮牌欸」、「還好我買什麼東西都會記得」、「這個我有看過，說什麼超炫手機殼」。

▲ 原PO：居然是個破手機殼......。（圖／翻攝自爆怨公社）

還有網友指稱，這是最近看到很多人被騙的手法，建議不要自己乖乖吞下，要趁貨款還沒入帳時連絡貨運，「買之前記得先搜一下網購的網站消費紀錄」、「這蠢事我也遇過，可以看包裹上面有沒有代寄物流的聯絡方式，請他們幫忙聯繫退貨。我有退款成功」。

另外，據本站報導《我沒有訂啊...「幽靈包裹」亂寄騙貨款 刑事局公布自保SOP》刑事警察局在上個月時就分析這種詐騙手法，這類包裹大多都是由境外運至國內，歹徒事先收集民眾個資，經由物流派送，以貨到付款的方式隨機寄送，騙取民眾付款。

刑事局提醒，如果民眾不慎收到這類的「幽靈包裹」，仍可以到各派出所或是撥打專線165查詢退貨方式，但更重要的是，如果不確定寄件者是否正確，最好直接拒收。

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