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蕭桃子被酒駕撞死　家屬用「車禍和解金」捐贈2輛復康巴士

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記者唐詠絮／彰化報導

已故「蕭桃子女士」因為對方酒駕肇事被撞不幸身亡，家人將車禍和解金全數捐贈捐贈縣府2輛復康巴士，並以母親的名義捐贈留作紀念，把母親之前照顧子女的這份愛，透過復康巴士散播給其他需要的民眾，呼籲社會大眾「開車不喝酒、喝酒不開車」的觀念，避免憾事再次發生，縣長王惠美頒發感謝狀。

▲縣議員葉國雄代表已故「蕭桃子女士」家屬捐贈兩贈復康巴士，由縣長王惠美代表縣府接受。（圖／彰化縣政府提供）

▲議員葉國雄代表已故「蕭桃子女士」家屬捐贈2輛復康巴士，由縣長王惠美代表縣府接受。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣政府獲贈5輛復康巴士。（圖／彰化縣政府提供）

▲體驗試乘復康巴士。（圖／彰化縣政府提供）

上午舉辦的「彰化縣身心障礙者小型復康巴士聯合捐贈暨啟用記者會」，張ㄏ襪縣政府獲贈5台復康巴士，分別為已故「蕭桃子女士」家屬捐贈2輛高頂復康巴士、「旺旺集團蔡衍明董事長」、「劉振東先生」、「曾大原先生」、各捐贈1輛高頂復康巴士，總價近900萬元。

▲彰化縣政府獲贈5輛復康巴士。（圖／彰化縣政府提供）

▲體驗試乘復康巴士。（圖／彰化縣政府提供）

截至目前彰化縣復康巴士車輛有77輛，其中小型復康巴士75輛、大型復康巴士2輛，因復康巴士平均使用年限為8年，使用頻率比一般車輛高，且維修費逐年增加，希望藉由企業及個人捐贈之車輛進行汰換，以確保身障者行車安全。

▲彰化縣政府獲贈5輛復康巴士。（圖／彰化縣政府提供）

▲體驗試乘復康巴士。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，復康巴士不僅提供身心障礙朋友搭乘，也提供了身心障礙朋友及其家屬就業機會，並設有復康巴士營運中心打造「不分區、統一專線」的便民服務，期待藉由復康巴士便捷的運輸服務，能幫助更多身心障礙朋友同等享有社會參與的權利。

▲彰化縣政府獲贈5輛復康巴士。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣政府獲贈5輛復康巴士。（圖／彰化縣政府提供）

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