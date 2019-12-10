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酒駕逆向撞死人肇逃還找父親頂罪　爸寶男判刑1年半定讞

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▲▼汽車，肇事逃逸，酒駕，車禍，駕駛。（圖／pixabay）

▲雲林吳姓男子肇事逃逸還找父親頂罪，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

雲林吳姓男子2017年間，飲酒後駕車上路，結果不慎跨越雙黃線，逆向撞上同為酒駕的機車騎士。吳男肇事後非但未停車查看，反而加速逃逸，返回家中，騎士則送醫不治。警方循線找上門，吳男竟找父親頂罪，但遭檢警識破。吳男先前被依過失致死判刑6月、吳父也被判刑3月，最高法院10日再依肇事逃逸罪，將吳男判刑1年6月定讞。

判決指出，販售蔬菜為業的吳姓男子，平日就駕駛著客貨兩用車營業。而本案發生於2017年6月28日，吳男19時至21時許，先在雲林縣朋友家中飲用酒類，而後開車沿著雲林縣四湖鄉雲139縣道由南往北方向行駛。22時10分許，吳男的車輛跨越分向限制線而逆向駛入對向車道，撞上對向同為酒駕的呂姓機車騎車。騎士遭撞飛，吳男則未停車查看，加速逃逸。

騎士遭送醫急救，因受有體腔破裂骨折出血之傷害，造成中樞神經休克，救護車到院前就已經死亡。吳男打電話給陳姓友人到場關切，友人到場後，由員警陪同到吳男家中詢問。而吳男先前就告知父親，父親在警察到場後，主動表示自己開貨車撞上騎士，並前往分局交通隊製作筆錄。但吳父供詞破綻百出，檢警單位起疑後，主動調查，這才查出吳男是真正的肇事者，檢方遂對父子二人提起公訴。

法院審理時，吳男否認肇事逃逸，辯稱雖未留在現場，但打電話請朋友處理，還說自己的手機壞掉了，看到救護車到現場就離開了，走路回到家後就在房間昏過去了，隔天醒來還自己到警察局去承認是肇事者；至於吳父也否認頂罪，辯稱他當時只是到現場說車子是家裡的，沒有頂替。

法院調查後，查出實情。一審法院依照業務過失致死罪，將吳男判刑7月，另依肇事逃逸罪，判刑1年6月，合併執行2年；至於吳父則被依照頂替罪，判刑3月，得易科罰金9萬元。案經上訴，二審將吳男業務過失致死部分，改判為過失致死，判刑6月得易科罰金18萬元，其餘上訴駁回，吳父頂替、吳男過失致死部分先行定讞。吳男肇逃部分上訴第三審，最高法院10日駁回上訴，全案定讞。

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