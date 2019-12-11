　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

題名青花瓷瓶送村里長！法官認定「不是賄選」　陳銌銌當選議員有效

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲張東正與陳銌銌夫妻送青花瓷瓶給村里長不構成賄選。（圖／翻攝自張東正臉書）

▲張東正與陳銌銌夫妻送青花瓷瓶給村里長不構成賄選。（圖／翻攝自張東正臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

2018年九合一大選後，第一選區無黨籍縣議員陳銌銌於2016年至2017年間贈送村里長青花瓷器花瓶涉賄，被彰檢以違反選罷法，提起公訴，但彰化地院認為送花瓶時間未決定參選，花瓶上題有與丈夫張東正名字的對聯，瓶底有「縣議員張東正、市民代表陳銌銌敬贈」，檢方請求當選無效無理，應予駁回，當選有效。

依據判決書內容指出，張東正夫婦自2014年起，就有對外致送青花瓷之行為，與選舉投票時間相差甚遠，當時是否已決議參選議員並訂製禮品行求賄選，尚非無疑。

陳銌銌主張，贈送青花瓷花瓶，僅是人脈經營伴手禮，花瓶上印有「東方豪傑心善銌、正氣盈身福慧銌」2人名字對聯，當時她未宣布參選縣議員，2016至2017年間贈送村里長時也沒有跟他們提到要選舉，且花瓶是2015年間購入，費用為88元至150元，價格低廉。

彰化地院另外傳喚收受花瓶證人作證，有9人未見到面，如何期約賄選，檢方未舉證證明，且收賄者也屬對向犯，檢方均未起訴處分。

法官審酌後，認為花瓶底有「縣議員張東正、市民代表陳銌銌敬贈」，瓶身印有「東方豪傑心善銌、正氣盈身福慧銌」姓名對聯，收到花瓶的人要如認定是誰來參選交付，容易遭人檢舉，陳銌銌具有選舉經驗，對此應無不知道理，悖於情理，對於期約賄選要件無具體舉證事實，不足以證明違反選罷法，檢方請求當選無效為無理由，應予駁回。

腦公！你不可以賴帳喔

【其他新聞】

「假民調真揭底」彰化立委參選人張瀚天支持者受不了　到警局提告

藍營議員老爸幫買票…判當選無效定讞　彰化綠營「落選頭」遞補

ET快訊
柯文哲：沒有意外的話會選2024總統
女人喪親就砍手指！攝影師揭「丹尼部落」傳統　每天烤祖先遺體6
17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」　女友氣炸！安全帽K到她哭哭求
2020年12星座運勢出爐！摩羯壓力大、水瓶感情財運都不順
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中年得子卻把男嬰打到死　躲回嘉義要老爸「幫忙處理屍體」

彰化纖維工廠大火「鐵皮屋塌陷」　業者救出祖先牌位

轉彎互卡不相讓　賓士男「三字經」連發怒飆貨車司機

被陳宜民狠推的保六女警　北檢作證「還原真相」…未提告怪阿姨妨害名譽

申請紅綠燈沒下落！吉安雙載機車「路口遭撞飛10m」2重傷　婦一度沒心跳

惡狼撲倒「脫褲蹭下體」噁喊：要讓妳舒服！女狂踹急叩救兵

爸爸帶小孩進摩鐵假裝說「媽媽沒跟」　警臨檢：她是通緝犯躲在廁所！

人權躍進！重案被害人可參與量刑、再審法院需調查事實

國道1湖口段凌晨連續2起追撞　「大貨車撞成一團」2駕駛不治身亡　

刁難建商強索180萬　最貪女里長一審14年改輕判2年半

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

修杰楷撒嬌林予晞：不要想要拋棄我　被傳緋聞老婆森77「依偎脖子狂賠罪」

中年得子卻把男嬰打到死　躲回嘉義要老爸「幫忙處理屍體」

彰化纖維工廠大火「鐵皮屋塌陷」　業者救出祖先牌位

轉彎互卡不相讓　賓士男「三字經」連發怒飆貨車司機

被陳宜民狠推的保六女警　北檢作證「還原真相」…未提告怪阿姨妨害名譽

申請紅綠燈沒下落！吉安雙載機車「路口遭撞飛10m」2重傷　婦一度沒心跳

惡狼撲倒「脫褲蹭下體」噁喊：要讓妳舒服！女狂踹急叩救兵

爸爸帶小孩進摩鐵假裝說「媽媽沒跟」　警臨檢：她是通緝犯躲在廁所！

人權躍進！重案被害人可參與量刑、再審法院需調查事實

國道1湖口段凌晨連續2起追撞　「大貨車撞成一團」2駕駛不治身亡　

刁難建商強索180萬　最貪女里長一審14年改輕判2年半

高以翔猝逝2周後…《遇見王瀝川》插曲演唱者也走了　范瑋琪崩潰：2019太多傷心事

逆轉！企業投資加持　台灣經濟成長亞洲四小龍之末轉為首位

中年得子卻把男嬰打到死　躲回嘉義要老爸「幫忙處理屍體」

北市聯醫「作假帳」讓門診減量2%　健保揪異常追核5500萬

加航2019歲末限時優惠！最便宜1萬1就能衝美國　直飛溫哥華1萬5起

寒冬送暖　台中榮服處與台電聯袂關懷弱勢榮民眷

媽媽盟掛布條反同　蔡易餘工作人員自行拆除爆衝突

日版《101》今晚決賽！「素人→偶像」與韓版不同的熱血故事

【奧斯塔羅】測你目前的壓力指數有多高？

秒殺底片！盤點北部11個親子旅遊景點　鳥居超好拍、還能穿和服

社會熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

潤寅百億詐貸案　竟是川普出手掀風暴

東海女大生撞左轉車破頭亡　單親媽崩潰

一家三口陪跑車　爸撞飛目睹妻女燒死

男遭17歲妹脫衣猛搖　女友氣炸安全帽狂K

新竹虐貓閻王被私刑　傷勢曝光

高雄女木材砸爆頭亡　同事燒紙錢

大安區深夜爆追逐戰　下車逃跑疑遭開槍

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

女房客晚3天繳租　50套房包租公狂砸她

新北22歲女網約喝酒　慘被脫褲硬上

更多熱門

相關新聞

老父幫買票　藍營議員當選無效

老父幫買票　藍營議員當選無效

去年九合一大選，藍營彰化縣議員第三選區當選人施嘉華的父親涉嫌拿現金給杜姓樁腳，再透過其以1票500元向選民買票， 7月間彰化地院法官認為施父買票是事實，判施當選無效，施嘉華得知後強調「絕對會上訴到底」，上午高等法院駁回上訴，施嘉華當選無效，民進黨籍王國忠十日內將遞補成為彰化縣議員。

送雞排是否構成賄選須視個案判斷

送雞排是否構成賄選須視個案判斷

賴惠員檢舉涉嫌賄選　蔡育輝怒駁

賴惠員檢舉涉嫌賄選　蔡育輝怒駁

李宗翰呼籲嚴查變相賄選

李宗翰呼籲嚴查變相賄選

台南市反賄選誓師大會

台南市反賄選誓師大會

關鍵字：

陳銌銌張東正青花瓷瓶賄選

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

郭彥甫流感攻心「劉畊宏即刻救援」

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

陳建隆深夜爆粗口怒飆「陳子玄離婚原因」！

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

中國足球選手飛踢　正中日球員頭

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面