題名青花瓷瓶送村里長！法官認定「不是賄選」　陳銌銌當選議員有效

▲張東正與陳銌銌夫妻送青花瓷瓶給村里長不構成賄選。（圖／翻攝自張東正臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

2018年九合一大選後，第一選區無黨籍縣議員陳銌銌於2016年至2017年間贈送村里長青花瓷器花瓶涉賄，被彰檢以違反選罷法，提起公訴，但彰化地院認為送花瓶時間未決定參選，花瓶上題有與丈夫張東正名字的對聯，瓶底有「縣議員張東正、市民代表陳銌銌敬贈」，檢方請求當選無效無理，應予駁回，當選有效。

依據判決書內容指出，張東正夫婦自2014年起，就有對外致送青花瓷之行為，與選舉投票時間相差甚遠，當時是否已決議參選議員並訂製禮品行求賄選，尚非無疑。

陳銌銌主張，贈送青花瓷花瓶，僅是人脈經營伴手禮，花瓶上印有「東方豪傑心善銌、正氣盈身福慧銌」2人名字對聯，當時她未宣布參選縣議員，2016至2017年間贈送村里長時也沒有跟他們提到要選舉，且花瓶是2015年間購入，費用為88元至150元，價格低廉。

彰化地院另外傳喚收受花瓶證人作證，有9人未見到面，如何期約賄選，檢方未舉證證明，且收賄者也屬對向犯，檢方均未起訴處分。

法官審酌後，認為花瓶底有「縣議員張東正、市民代表陳銌銌敬贈」，瓶身印有「東方豪傑心善銌、正氣盈身福慧銌」姓名對聯，收到花瓶的人要如認定是誰來參選交付，容易遭人檢舉，陳銌銌具有選舉經驗，對此應無不知道理，悖於情理，對於期約賄選要件無具體舉證事實，不足以證明違反選罷法，檢方請求當選無效為無理由，應予駁回。

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