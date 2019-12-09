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醉漢下錯交流道逆闖百米衝紅燈　「保齡球」連撞釀2傷...女騎士多處骨折

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▲許姓男子因酒駕闖紅燈，逆向衝撞正在等紅燈的車輛，導致多輛汽、機車損毀，及多人受傷送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲許姓男子因酒駕闖紅燈，逆向衝撞正在等紅燈的車輛，導致多輛汽、機車損毀，及多人受傷送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名許姓男子（35歲），8日下午5時許，幾杯黃湯下肚後，開車在民族與國華路口時直接逆向闖紅燈，衝撞在對向等紅燈的多部車輛，其中1名70歲婦人被撞飛數公尺遠，所幸送醫後並無生命危險；經施行酒測後，酒精濃度高達0.47毫克，全案將依公共危險罪移送。

警方表示，許姓男子駕車沿苗栗市民族路往國華路方向行駛，在距離前方紅綠燈處約1百多米時，直接逆向行駛並闖紅燈，接著衝入對向車道；這突如其來的舉動把在路口等紅燈的機車騎士嚇得紛紛閃避，但其中1名謝徐婦人（70歲）和蔡姓男子（61歲）2名騎士受傷送醫，其中謝徐婦人被撞飛數米遠，多處嚴重骨折送醫，目前開刀住院觀察中。

▲其中穿著紅色外套的謝徐老婦，因被許男直接撞上，導致噴飛數米遠，所幸送醫後無生命危險。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲其中穿著紅色外套的謝徐婦人，因被許男直接撞上，導致噴飛數米遠，所幸送醫後無生命危險。（圖／記者黃孟珍翻攝）

許男向警方表示，自己在台中龍井區工作，8日下午和同事喝酒後，便自行開車從國道3號龍井交流道上，準備下後龍交流道回家；因為酒後搞錯交流道，才會迷迷糊糊的跑到苗栗市區來，進而發生這場意外。

警方調閱路口監視器表示，許男逆向衝到對向等紅燈的車陣中，1名騎電動滑板車的男子先驚覺苗頭不對，立刻先往左邊閃避，後方的蔡姓與謝徐姓騎士因反應不及直接遭許男撞上後，又撞上後方3輛小客車，所幸謝徐老婦送醫後沒有生命危險，警方到場對許男實施酒測，酒精濃度達0.47毫克，當場依觸犯公共危險罪嫌逮捕法辦。

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