屏東男騎腳踏車開心回家...下秒酒駕男後方撞上「5天後亡」！他竟要蹲7月牢

▲蔣男騎腳踏車回家途中遭酒駕男撞，要坐7月牢。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

屏東一名蔣姓男子2018年間某日傍晚騎腳踏車回家途中，遭酒駕的蘇姓騎士從後方追撞，他遭撞後默默騎腳踏車離開現場。蘇男倒地受傷，送醫後因傷勢過重宣告不治。法院認為，蔣男沒有於腳踏車上安裝反光裝置有疏失，判他有期徒刑7月，全案確定。

判決指出，蔣男2018年12月13日晚間從佛光山騎乘腳踏車返家，行經屏東縣里港鄉里嶺大橋由西往東方向至P53橋墩處時，遭酒後騎機車上路的蘇姓男子從後方追撞，2人都瞬間倒地，但蔣男見狀僅跨上腳踏車離開現場。

蘇男倒地時，受有頭部外傷併顱骨骨折、顱內出血，雖然後方經過的騎士緊急報警處理，但經過5天的搶救，蘇男仍不幸中樞衰竭死亡。警方調閱監視器畫面，這才找到蔣男。

屏東地方法院指出，蔣男應該要注意腳踏車上保持燈光、反光裝置等安全設備的良好及完整，並在夜間開啟燈光，提醒後方車輛注意，但他的腳踏車上卻沒有設置任何安全設備就上路，認定他有疏失，依過失致人於死罪判他有期徒刑7月。

檢方認為法院量刑過輕，決定上訴，但高雄高分院審理後，認為原審無誤，將上訴駁回，全案確定。

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