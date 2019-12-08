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「酒測值0.76」臨檢不停遭開9槍！全車都彈孔…射擊畫面曝光　駕駛：執法過當

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記者趙蔡州／綜合報導

新北市一名陳姓房仲到台北找朋友飲酒聚餐，隔日凌晨酒駕返家時疑似恍神衝過臨檢站，差一點撞到員警被連開了9槍，停車後也立刻被警方壓制逮捕，他事後指控員警朝車身開槍「根本是要我的命」，期間還一度動手打人，簡直執法過當。警方則表示，陳男酒測值達0.76，還差點撞到員警，他們依法執法，沒有不妥。

影片中可以看見，三名員警站路檢點揮舞指揮棒示意陳男停車，不料陳男完全沒有減速直接衝過路檢點，員警差一點被撞上立刻拔槍連開9槍，陳男聽見槍響嚇得立刻急踩煞車停下，其他員警見狀立刻舉槍小心翼翼靠近，下一秒陳男開門下車舉起雙手配合。

▲▼酒測值0.76! 臨檢不停遭開9槍 控警執法過當。（圖／東森新聞）

▲員警開槍畫面曝光。（圖／東森新聞）

警方表示，執勤員警當時吹哨、揮指揮棒攔停未果，才立即拔槍朝輪胎射擊，9槍全部射擊在車輛駕駛座側，等到陳男下車後才上前壓制逮捕，由於聞到對方全身酒氣而進行酒測，發現酒測值高達0.76嚴重違規，他們立刻對陳男開罰8萬6000元，訊後依公共危險罪送辦。

陳男事後認為警方執法過當，指著布滿彈孔的賓士車怒說「這顆子彈往上偏，就打中駕駛座，算我命大，（開槍）打我輪胎就好，不要開槍打駕駛座，會死人」、「我酒駕是事實，但警方開槍打我駕駛座方向，根本要置我於死地，我已經雙手上銬沒有反擊能力，你們還圍毆我，現在是戒嚴時期，還是台灣變香港了。」

▲▼酒測值0.76! 臨檢不停遭開9槍 控警執法過當。（圖／東森新聞）

▲陳男被警方連開9槍，認為警方執法過當。（圖／東森新聞）

對於陳男的指控，中山警方表示，執勤員警在路檢點依法吹哨指揮停車，但陳男沒有停車還直接衝過路檢點，執勤員警差一點就被撞上、生命受到威脅，才會拔槍射擊輪胎要求停車，整個用槍時機都符合警察人員警械使用條例規範，並沒有執法過當。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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