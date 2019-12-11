蔡英文辦：韓國瑜上班比高雄日照短！人要有良心啊

▲蔡英文辦公室發言人簡舒培。（圖／蔡英文連任辦公室）



記者陶本和／台北報導

針對兼任高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜，在受訪時駁斥自己「落跑」，心中沒有對不起高雄市民。總統蔡英文連任辦公室發言人簡舒培11日表示，「韓國瑜上班時間比高雄日照時間還要短，你說你沒有對不起高雄市民，要有良心啊！」

簡舒培表示，不知道韓國瑜哪裡來的自信，上任不到一年，高雄市政滿意度變成倒數第一，請假時間全台最長，放的寒假比人家暑假還要長，上班時間比高雄日照時間還要短。

「你的良心在哪裡？」簡舒培說，人要有良心和自知之明，公道是自在人心，相信高雄市民都點滴在心，韓國瑜繼續胡說八道下去，支持度只會無量下滑，並不會獲得台灣人民的支持。

另外，她也提到，韓國瑜的夫人李佳芬，閨蜜兒子當特助，市府已經是酬庸當道，再來是閨蜜被爆料是貴婦炒房團後，拍拍屁股走人，說沒有對不起高雄市民，人要有良心啊。

▼蔡英文辦公室發言人簡舒培、廖泰翔。（圖／蔡英文連任辦公室）

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