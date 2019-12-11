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出生14天！47歲爸不爽男嬰夜哭...狂毆致死　躲回嘉義要老爸「幫忙處理屍體」

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▲桃園市林姓男子今年3月間因出生僅半個月兒子哭鬧不停憤而毆打致死，事後辯稱是意外死亡，還舉家搬遷躲刑責，桃檢查明後依法起訴。（示意圖／取自免費圖庫visualhunt）

▲桃園市林姓男子今年3月間因出生僅半個月兒子哭鬧不停憤而毆打致死，事後辯稱是意外死亡，桃檢查明後依法起訴。（示意圖／取自免費圖庫visualhunt）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子今年3月間，因不滿出生才半個月兒子凌晨哭鬧不停，憤而徒手毆打頭部，但男嬰哭鬧更大聲，林男火氣沖天再徒手猛毆臉頰等處約10分鐘後，男嬰停止哭鬧昏迷，因擔心送醫會有刑責問題，一度請父母代為處理男嬰，後送醫救治但早已死亡，林男辯稱是男嬰洗澡時不慎跌落致死，但男嬰身痕累累，法醫解剖後證實受外力毆打與洗澡跌落傷勢不符，檢方11日偵結依兒童及少年福利與權益法之故意傷害致人於死罪嫌提起公訴。

檢警調查，今年3月26日發生於平鎮區男嬰猝死案，出生僅2週的林姓男嬰被47歲生父林姓男子送往衛福部桃園醫院急診救治時，醫護人員發現男嬰到院時已明顯死亡，林男偵訊時辯稱是男嬰在洗澡時不慎跌落導致昏迷。

因男嬰頭部與臉部有明顯瘀傷與腫脹等傷勢，2天後法醫解剖後發現，男嬰顏面與鼻子有瘀傷，兩側下顎與皮組織局部出血、頭皮之皮下組織有大面積出血、兩側腦硬膜下腔出血、蜘蛛網膜下腔出血、腦水腫等症狀是造成顱內出血致死主因，與林男聲稱是男嬰洗澡意外跌落撞擊傷勢不符。

檢警查出，林男事後舉家搬遷至嘉義，更對此案三緘其口，林男事後在男嬰肚子上蓋上紅色符印，一度南下嘉義請父母幫忙處理男嬰遺體，但被林男父母勸阻後折返桃園送醫，林男載男嬰送醫，但到院前已明顯死亡，社工與警方接獲通報主動追查，桃園與嘉義檢方接手合力指揮兩地警方偵辦，林男之同居郭姓女友，亦即男嬰生母事隔5個月後因要安葬男嬰，請葬儀社幫忙時說出實情，葬儀社人員還錄下她的自白，郭女良心不安報警才讓真相大白。

檢方認為，林男與男嬰係為父子關係，應無深仇大恨，林男後坦承因男嬰哭鬧不停心生不滿痛毆，但無殺人之犯意，偵結依違反兒童及少年福利與權益法，故意對兒童及少年傷害致死罪嫌提起公訴，林男最重將面臨無期徒刑或7年以上有期徒刑重刑處分；郭女涉嫌遺棄致死、湮滅證據等案件，檢方則予不起訴處分。。

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