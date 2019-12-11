爸爸帶小孩進摩鐵假裝說「媽媽沒跟」　警臨檢：她是通緝犯躲在廁所！

▲蔡姓女通緝犯日前與某男子搭車進入八德區一家摩鐵，見員警臨檢時刻意躲藏，菜鳥女警跟進查獲躲藏角落的蔡女歸案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因案遭通緝的蔡姓女子日前與某男子與小孩搭車進入八德區摩鐵，剛好警方到場臨檢，蔡女見員警盤查急忙將鐵門放下，女警透過小電腦查出車主已遭通緝，表明身分後進入房間盤查，發現蔡女躲在房間角落，女警查出蔡女就是遭高雄地檢發布詐欺通緝犯，當場帶回警局偵訊後歸案。

八德警分局指出，查獲這起通緝犯案件的女警莊庭瑄，係銘傳大學犯罪防治學系畢業後報考2017年警察特考，通過考試經過受訓，甫於今年1月分發到八德派出所服務。

警方調查，本案發生於本月初某日晚間8時，八德所副所長曾沛恩與莊姓女警巡邏執勤時，行經轄區介壽路某家摩鐵時，發現白色轎車見員警巡邏車立即疾駛進入摩鐵而且快速將鐵門放下，莊員立刻以警用小電腦查詢車號，發現車籍資料蔡姓女車主因詐欺罪被通緝。

曾、莊2員尾隨進入客房盤查，應門的男子坦承車主是其妻子，獨自帶2小孩北上遊玩，否認妻子隨行北上，因男子神情緊張，莊員查看浴室時，當場發現蔡女躲在門後角落裡，經查驗身分證證實就是上月被高雄地檢發佈詐欺案通緝的32歲蔡女，當場拘捕到案帶回警局偵辦。

警方偵訊後，蔡女坦承因詐欺案遭通緝，警方訊問後依詐欺罪嫌將蔡女移送高雄地檢署歸案。

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