　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

剛過1歲生日！男嬰遭父親丟下6樓身亡　奶奶崩潰軟腳痛哭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼1歲男嬰被生父丟出窗外。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

▲1歲男嬰（圖左）被生父丟出窗外。（合成圖／翻攝自《紅星新聞》，以下同

大陸中心／綜合報導

四川達州14日發生一起殺嬰案件，29歲張姓男子不滿被母親斥責「你有什麼用」，將1歲的兒子當作出氣筒，從6樓丟下，導致兒子重摔身亡。目睹張男丟嬰的母親崩潰指出，「當天孩子剛過1歲生日」，「還沒來得及反應，我就大哭了起來。」

綜合陸媒報導，死者的奶奶秦姓婦人指出，男嬰平時由她與爺爺照顧，生活開銷也由他們負責，事發當天才剛過完1歲生日。她說明，兒子與媳婦2年前結婚，他們還替新婚的兩人買了房子與車子。

秦婦指出，兒子目前已與媳婦分居，但還沒分居前，小倆口回家也是在玩手機，只有高興的時候才會「逗一下孩子」，「小倆口平時也鬧矛盾，動不動就說離婚。」

秦婦提到，死者的母親在一家物流公司上班，一個月薪水約人民幣3000元（約新台幣13600元），卻「沒有拿過錢給孩子用」。她說到，張男平時從事外送工作，但家裡需要用錢時卻「一分都拿不出來」，才忍不住斥責「你有甚麼用」。

秦婦說，張男受到斥責後，立刻回嘴「那就不活人了哦」；秦婦則回應，「你活不活關我什麼事，至少你要養活你們一家三口人！」

▼男嬰被從紅圈處窗口扔出。

▲▼1歲男嬰被生父丟出窗外。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

秦婦稱，大約過了2分鐘，張男向她接過懷裡的男嬰，她以為「他是想哄娃娃睡覺」，卻沒想到「抱過去他就扔了」，「還沒來得及反應。我就大哭了起來」。

死者爺爺表示，他從房間出來後，正好看見兒子翻窗戶要往外跳，「當時把他腳抱住扯了下來，他扔自己娃兒，我氣憤不過，當時打了他幾耳光。」

社區保全袁姓女子表示，「剛出保安亭走了幾步，看見一個『東西』扔下來了，就離我三四米遠，當時以為是樓上扔東西下樓，一看是個娃兒。」她當場嚇壞，立刻大聲呼救，「隨後，就看見小孩的奶奶下樓，抱著小孩哭，小孩的爺爺和爸爸跟著也下樓了。小孩奶奶說，孩子是被孩子父親扔下來的。」

▼死者爺爺發現男嬰無呼吸心跳後，當場崩潰。

▲▼1歲男嬰被生父丟出窗外。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

圍觀的社區居民得知消息後，立刻對張男拳打腳踢，甚至還咬了張男的肩膀。對於男嬰被丟下6樓的事件，男嬰母親僅冷漠回應，「這是家務事，你們別管。」

警方調查後，已依法控制涉嫌殺嬰的張男。詳細原因為何，正在進一步調查當中。

ET快訊
凶宅住1年！傻女「爽賺1個月房租」　網曝看房神招…床在OO下
法拉利拍賣「8000元有找」！狂吸6萬人觀望　他一句話...
網紅開箱郭董百坪豪宅！金幣放門口「送你幾個」　百萬老虎雙面繡

關鍵字：殺嬰,狠父,失職父母,四川達州,1歲男嬰

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

慶祝弟弟大學成績「快要二一」　台北拉麵名店免費升級肉2倍！

影／6900萬麥拉倫帥氣試車　經加油站「整車冒白煙報銷」工作人員崩潰！

凶宅住1年！傻女「爽賺1個月房租」　友曝看房神招…床在OO下：千萬別住

老公躺床上睡著！女同事蹲他腳邊「狂玩O毛」：可以拔嗎？　人妻目睹傻眼

好市多「老牌減肥神品」一瓶只要17元！狂客全台掃貨：我天天喝，買了30箱

只送公文月領33K好幸運？她做18年被炒了！簡單的工作其實最危險

影／5000元凶宅！竹北女「早晚一枚OO鎮壓」　退租一句話…房東急塞6600紅包

影／「摔角界林志玲」擂台飛撲性感爆表　鄉民尖叫：拜託摔我！

剛過1歲生日！男嬰遭父親丟下6樓身亡　奶奶崩潰軟腳痛哭

兩岸公益論壇登場　廖尚文：東森自然美700據點能做得將更多

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

散步遇寵物豬！二哈激動狂飛撲　掙扎伸腳腳...網歪樓：是培根！

走錯場？林姿妙出席畢業典禮 「跳針闡述政績」台下滿頭問號

大S走到一半遭潑水　范曉萱緊急衝出保護..超級兇

虎斑汪雙眼發亮鎖定前方麵包 漏接瞬間完美詮釋「懊悔神情」

大S被汪小菲1句話惹毛「1週減肥10kg」！　老公出差回家：你生重病

剛過1歲生日！男嬰遭父親丟下6樓身亡　奶奶崩潰軟腳痛哭

兩岸公益論壇登場　廖尚文：東森自然美700據點能做得將更多

法拉利拍賣「8000元有找」！狂吸6萬人觀望　負責人一句話...結局神逆轉

民陣怒斥「林鄭沒有絲毫歉意」　16日下午繼續「反送中」

華聞快遞／首個台資「微循環公車項目」廈門啟動　優先聘台灣司機

海峽兩岸工商合作論壇今在廈門登場　兩岸企業界齊聚探討兩岸經貿交流

港暫緩《逃犯條例》修法　陸委會重申侵害我國家主權

「Roger」才可以…男員工回覆「ok貼圖」慘被開除　超龜毛老闆惹網噴

林鄭月娥暫緩《逃犯條例》修法　北京表態支持

目擊分屍案？　清潔工垃圾桶撿到「血淋淋人腿」…真相讓人傻眼

大陸熱門新聞

緩修逃犯條例 港府「歸功」台灣

餐廳吃飯！蒼蠅囂張降落肉餅「產..

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹..

港府下午宣布 暫緩逃犯條例修法

林鄭月娥：逃犯條例修法暫緩

法拉利賣8千元有找！負責人1句..

「女老師」穿熱褲晃白皙長腿上課

香港媽喊：為什麼打小孩！心痛片..

「金鐘暴動」後　港警心聲「你要..

破閩南語逛八市　土筍凍是營養聖..

不容外部勢力插手

垃圾桶撿到人腿 清潔工嚇到腿軟

民陣怒斥林鄭發言　16日繼續抗..

林鄭月娥拒答「會見北京高層」

更多熱門

相關新聞

狠父虐死3歲兒　二審重判9年半

基隆男子白嘉文，2011年間只因3歲半的兒子尿床，竟狠心痛打兒子，凌虐兒子致死後，將兒子屍體以棉被包裹，丟棄在基隆市七堵區的產業道路上，直到兒子死後3年多，檢警才查出男子犯案。一審將白男重判9年半，案經上訴，高等法院二審30日駁回上訴，仍判刑9年半。可上訴。

2月大兒哭鬧　沉迷遊戲爸3拳揍死

沒錢付醫藥費！狠父抱癌兒「天橋拋下」

10歲女遭衣架猛抽　狠父：不關你們事

狠父殺兒女動機成謎　與前妻40分鐘通話成關鍵

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆反擊！「蛇腰美背全露」激美現身

Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！

阿翔甜喊老婆暱稱…「謝忻也取同一個」！

T妹：演藝圈2夫妻「螢幕曬愛私下酒店玩」

獨／阿翔「道歉簡訊曝光」謝忻淪犧牲品

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

摔角界林志玲超性感　網嗨：拜託摔我！

好市多減肥神品一瓶17元！狂客掃貨

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

女友生日買花　撞見綠爆一幕哭了

楊冪同框雪莉被打趴　網看傻：臉崩了

謝忻「偷偷思念」阿翔哭了：我要跟社會大眾道歉

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全露

更多

最夯影音

更多

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面