剛過1歲生日！男嬰遭父親丟下6樓身亡　奶奶崩潰軟腳痛哭

▲1歲男嬰（圖左）被生父丟出窗外。（合成圖／翻攝自《紅星新聞》，以下同）

大陸中心／綜合報導

四川達州14日發生一起殺嬰案件，29歲張姓男子不滿被母親斥責「你有什麼用」，將1歲的兒子當作出氣筒，從6樓丟下，導致兒子重摔身亡。目睹張男丟嬰的母親崩潰指出，「當天孩子剛過1歲生日」，「還沒來得及反應，我就大哭了起來。」

綜合陸媒報導，死者的奶奶秦姓婦人指出，男嬰平時由她與爺爺照顧，生活開銷也由他們負責，事發當天才剛過完1歲生日。她說明，兒子與媳婦2年前結婚，他們還替新婚的兩人買了房子與車子。

秦婦指出，兒子目前已與媳婦分居，但還沒分居前，小倆口回家也是在玩手機，只有高興的時候才會「逗一下孩子」，「小倆口平時也鬧矛盾，動不動就說離婚。」

秦婦提到，死者的母親在一家物流公司上班，一個月薪水約人民幣3000元（約新台幣13600元），卻「沒有拿過錢給孩子用」。她說到，張男平時從事外送工作，但家裡需要用錢時卻「一分都拿不出來」，才忍不住斥責「你有甚麼用」。

秦婦說，張男受到斥責後，立刻回嘴「那就不活人了哦」；秦婦則回應，「你活不活關我什麼事，至少你要養活你們一家三口人！」

▼男嬰被從紅圈處窗口扔出。



秦婦稱，大約過了2分鐘，張男向她接過懷裡的男嬰，她以為「他是想哄娃娃睡覺」，卻沒想到「抱過去他就扔了」，「還沒來得及反應。我就大哭了起來」。

死者爺爺表示，他從房間出來後，正好看見兒子翻窗戶要往外跳，「當時把他腳抱住扯了下來，他扔自己娃兒，我氣憤不過，當時打了他幾耳光。」

社區保全袁姓女子表示，「剛出保安亭走了幾步，看見一個『東西』扔下來了，就離我三四米遠，當時以為是樓上扔東西下樓，一看是個娃兒。」她當場嚇壞，立刻大聲呼救，「隨後，就看見小孩的奶奶下樓，抱著小孩哭，小孩的爺爺和爸爸跟著也下樓了。小孩奶奶說，孩子是被孩子父親扔下來的。」

▼死者爺爺發現男嬰無呼吸心跳後，當場崩潰。



圍觀的社區居民得知消息後，立刻對張男拳打腳踢，甚至還咬了張男的肩膀。對於男嬰被丟下6樓的事件，男嬰母親僅冷漠回應，「這是家務事，你們別管。」

警方調查後，已依法控制涉嫌殺嬰的張男。詳細原因為何，正在進一步調查當中。