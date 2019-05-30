3歲童「尿床被虐死」棄屍垃圾堆　狠父上訴自稱：情堪憫恕

▲基隆狠父僅因三歲兒尿床，狠心虐死，還棄屍荒野。二審判刑。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

基隆男子白嘉文，2011年間只因3歲半的兒子尿床，竟狠心痛打兒子，凌虐兒子致死後，將兒子屍體以棉被包裹，丟棄在基隆市七堵區的產業道路上，直到兒子死後3年多，檢警才查出男子犯案。一審將白男重判9年半，案經上訴，高等法院二審30日駁回上訴，仍判刑9年半。可上訴。

判決指出，白姓男子（38歲）與石姓女子結婚後，生下兒子。但白男因毒品案入獄服刑後，兒子被安置在寄養家庭中。他2010年出獄後與妻子分居，他就帶著兒子與王姓女友同居。但案發於2011年6月間，某日晚間10時許，白男不滿兒子尿床，竟出拳毆打兒子腹部，而後舉起兒子，勒住頸部。女友見狀連忙制止，但白男仍將兒子重摔在床上，並將兒子叫起床，還要他原地踏步，邊喊：「一、二、一，二」直到兒子暈倒才罷手。

但兒子一直倒臥在床上直到隔日下午4時許，白男發現兒子叫不起床，又沒呼吸心跳，才知闖了大禍。但他竟以棉被將兒子屍體包裹後，騎機車到基隆市七堵區東新街產業道路，拋下二樓高的山坡棄屍。兒子死後3年多，社工人員發現沒有就學紀錄，通報檢警單位查辦，但白男卻不知去向，直到2016年5月間，才因毒品案遭通緝而落網。白男被捕後，才坦承殺害兒子，檢方多次到棄屍現場搜尋，但實在無法尋得遺體。檢方仍依「家暴傷害致死」等罪，對他提起公訴。

一審法院將白男判刑9年半，案經上訴，高等法院審理時，白男未親自出庭，上訴卻自稱情堪憫恕。而其律師辯稱，白男有愛子之心，否則不會在出獄後，將兒子接來同住，律師認為他的案件與其他虐童案不同，建請輕判5年就好。

全案於30日二審宣判，高院仍認定他惡性重大，應予嚴懲。考量原審判決認定事實、適用法律並無違誤，因此駁回檢辯雙方上訴，仍判刑9年6個月，可上訴。

