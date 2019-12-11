韓國瑜嗆遊行「不合法」侮辱高雄市民！罷韓團體氣炸：裝可憐驅動韓粉

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜11日下午向罷韓團體喊話，不要發雙主菜便當，不要政治動員，也不要用遊覽車載外地人來高雄，因為這不僅侮辱高雄市民智慧，外人來參加罷免也「於法不合」。對此，Wecare高雄發起人尹立5點回應，韓國瑜是在胡說八道，「裝可憐驅動韓粉」。

尹立表示，韓國瑜到處散播「當選市長2個月就被發動罷免」，但這根本是胡說八道、裝可憐在驅動韓粉，因為Wecare發起罷免的時間點是6月27日，是他背棄高雄、參與總統初選才開始，不是在他上任2個月後。

尹立指出，Wecare遊行籌備整整半年，早在8月就申請，更何況集會遊行是憲法保障人民的權力，罷免發起也是依照法定程序，不知道韓國瑜所言「於法不合」是依據哪個法條？

▲韓國瑜11日下午召開「1221南方崛起高雄光榮週年慶大遊行記者會」，回應將在21日登場的罷韓遊行。（圖／記者翁進忠攝）

尹立質疑，韓國瑜總是說「政治0分，經濟100分」，還辦挺韓遊行就是惡劣的政治動員，「號召幾十萬韓粉來對付自己的市民，難道忘記誰是高雄市長？」

韓陣營預計21日舉辦「1221南方崛起高雄光榮週年慶大遊行」，與罷韓遊行同一天舉辦。為此，韓國瑜11日下午呼籲罷韓團體，「千千萬萬不要用遊覽車外縣市的人來，也不要發雙主菜，外縣市戶籍不在高雄，不要用政治動員，把這些人用遊覽車載到高雄，是嚴重污辱高雄市民的智慧，也希望高雄市民張大眼睛搞清狀況，不要搞成政治動員。」



尹立5點回應全文如下：

1.wecare遊行是籌備半年，8月申請，規劃很久的理性平和活動。不是韓營這種為了選舉短線操作，12月才臨時申請，並且提高衝突風險，非常不應該。

2.韓市長多次說政治0分，經濟100分，辦挺韓遊行就是惡劣的政治動員，號召幾十萬韓粉來對付自己的市民，難道忘記誰是高雄市長？

3.集會遊行是人民權力，現在高雄市獨立了嗎？韓市長說於法不合是那部法令？刻意選同一天，企圖性非常明顯，我們一直秉持和平理性，去年遊行也是參與者快快樂樂出門、平平安安回家，請韓市長不要把自己的支持者與市民的安全不當一回事⋯⋯

4.罷免是孫中山先生寫在三民主義，憲法保障的公民權，也是明訂於選罷法的法令，推動罷免都是依照法律的規定在進行。

5.再次呼籲大家用理性平和的態度，也請警方務必加強維安，保護市民安全！