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小女友身旁裸睡...他一見秒躁動！按下快門手機珍藏　被分手氣炸：要讓照片紅

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偷拍,痴漢,癡漢,色狼。（圖／達志影像／示意圖）

▲曹男拍下女友裸照，分手後竟以此威脅對方，被判刑8個月。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／高雄報導

曹姓男子與17歲少女小乃（化名）交往，期間曾偷拍小乃裸睡的畫面，直到2人因故分手，他竟心生不滿將照片傳給小乃後恐嚇，「你要是想讓照片紅的話就擺爛吧」。案經小乃提告，橋頭地院依拍攝少年為猥褻行為電子訊號及恐嚇危安2罪，判處曹男8個月徒刑，得易科罰金24萬元。

判決書指出，曹男2018年3、4月間與小乃開始交往，2人愛得濃烈，也一同出遊外宿同睡一床，而曹男見小乃在身旁裸睡，認為機不可失，於是拿起手機偷拍。事後小乃偶然發現遭偷拍照片，但此事也就不了了之。

未料，2人2018年12月分手，曹男心有不甘，竟陸續用不同帳號傳送照片給小乃，並恐嚇，「那到時候你同學或朋友看到什麼東西的話就別怪我囉」、「你繼續忽視我的話我會讓你後悔的」、「你要是想讓照片紅的話就擺爛吧」等語，讓小乃不堪其擾，決定報警提告。

法官審理時，曹男坦承犯行，且又有對話截圖為證，法官認為，他為了滿足私慾，竟做出這樣的事，造成小乃身心受到極大傷害，因此將他依法判刑8個月，得易科罰金24萬元。全案可上訴。

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