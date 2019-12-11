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韓國瑜同學廟辦建醮！屏東獻供品9000桌被搶光　「怪手挖豬」超壯觀

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▲▼韓國瑜同學廟辦建醮！屏東獻供品9000桌被搶光　「怪手挖豬」超壯觀。（圖／翻攝阿里港鳳凰廟臉書）

▲韓國瑜高中同學辦建醮！鳳凰宮席開9000桌。（圖／翻攝阿里港鳳凰廟臉書）

記者許力方／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅，曾南下屏東里港鳳凰宮，因為廟方住持蘇俊夫就是他的高中同學，鳳凰宮10日舉辦九九建醮大典，席開9000桌超壯觀。蘇說，韓國瑜也知道這次儀式，建廟至今5次建醮大典，這次是最後一次，擲筊請示神明問到9000桌才讓神明點頭。

里港鄉10日熱鬧非凡，鳳凰宮盛大舉辦建醮大典，擺出9000份供品，共108頭全豬上桌，數量驚人，還出動小怪手來搬運，一字排開場面超壯觀。活動結束後，廟方將供品分送，吸引大批民眾爭相領取，認為拿供品回家吃可以保平安，供品袋裡則裝有醬油、糖果、餅乾、罐頭及民生用品等。

▲▼韓國瑜同學廟辦建醮！屏東獻供品9000桌被搶光　「怪手挖豬」超壯觀。（圖／翻攝王俊文臉書）

▲供品9000桌被搶光，廟方出動「怪手挖豬」超壯觀。（圖／翻攝王俊文臉書）

蘇俊夫受訪時表示，建醮要看神明指示，當時擲筊請示，原以6000桌辦理，始終得不到「聖筊」同意，一直問到9000桌，神明才點頭，還強調「一桌都不能少！」鳳凰宮建廟至今已辦過5次大典，但這次最盛大也是最後一次，他強調，供品將會分送給高屏10餘個弱勢團體。

蘇俊夫是韓國瑜高中同學，10月傾聽之旅時，韓國瑜就曾親自造訪鳳凰宮參拜，過程中始終牽著手，但當時被韓粉包圍、人潮眾多，時間又緊迫，並沒有深聊，事隔多日，韓又特地驅車前來參拜，談到選舉，他感覺韓國瑜鬥志信心滿滿，也知曉這次建醮大典。

上一次韓國瑜來訪，蘇俊夫曾表示，高中和韓同窗3年，雖然畢業後就失聯，但2年前韓投入選舉後，重拾失聯的友情，印象深刻的是，韓在求學時就非常有正義感，曾看到同學被欺負見義勇為，是性情中人「至今都沒變」。

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