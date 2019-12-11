韓國瑜「暖風吹散誤解懷疑」　就憑一句話！要2300萬人跟他走

圖、文／周刊王

十二月六日，韓國瑜結束新竹科學園區參訪行程後，一路風塵僕僕北上接受本刊專訪。專訪當天，台北的天氣溼冷得讓人感到可怕，韓國瑜進到採訪現場時，就如同一陣暖風，吹開了外界對他的誤解跟懷疑。

▲韓國瑜認為，當台灣離開了中華文化，將造成滅頂的浩劫。（圖／周刊王提供，下同）



韓國瑜告訴本刊記者，當台灣離開了中華文化，將造成滅頂的浩劫；他引用國父孫中山所言：「國者人之積，人者心之器」，強調「心」很重要，台灣小而脆弱，一定要以和為貴。以下為本刊記者與韓國瑜的對話摘要：

記（本刊記者）：執政的民進黨一直想要將您與「紅色」畫上等號，您如何定義「中國」、「中華人民共和國」和「中國共產黨」三個名詞？當選後用什麼心態對待？

韓：從抹紅這兩個字來看，台灣人生活在自由民主，非常確定「手腳心腦」四個器官是非常健康的，我們的兩隻腳站在自由跟民主，這是堅定不移的，這是我們的信仰、價值跟我們的生活方式，也習以為常。

跟大陸之間的交往，中國是個概念，我從小到現在六十歲，沒有離開過中華文化，信奉中華文化這個信仰，不可能因為競選總統拋到九霄雲外，絕對不可能，這是我的信念，跟選舉無關。這是從小受到的教育，就是浩瀚的中華文化，我們是其中的一份子，也是中華民族的一份子。

至於中國共產黨，從一九二四年「聯俄容共」開始，國民黨與共產黨百年來恩恩怨怨、是是非非，愛與恨、情與仇，鬥爭跟聯合沒間斷過，兩次合作一個北伐、一個抗日，未來的演變與發展也開始變化，國際大局勢的變化，彼此間、黨員間、政黨立場、想法也在變化。

在台澎金馬的台灣，領導者肩膀上的責任，是要維護我們自由民主的中華民國國格，誰當中華民國總統，誰就責無旁貸，維護中華民國道統、保護我們的憲政、國民及自由民主的生活方式。這兩個天生是有對立性的，也一直在碰撞，此消彼長、此長彼消，打群架還是單挑，未來的變化都不知道。

這麼多年來台灣支持、交好、仰賴美國，因為我們知道在一對一的情況下，我們國力是不夠的，軍事、經濟及國際影響力都不夠，所以歷屆政府對美國態度都是非常友善，我未來當選總統後，對美國友善的態度是不會改變的，這個傳統不會改變。

至於九二共識是呆板還是守舊？不會的，因為九二共識二十多年來，維持兩岸間和平交流與發展，大家都有所謂的預備空間，不光是中國大陸理解，中華民國在一九九二年的領導者理解，當時美國的布希總統也理解，三方都能接受九二共識下，未來我當選總統後，也依然會尊重九二共識，對美國的態度是友善、友好的，對中國大陸一樣在九二共識基礎下，放膽展開和平交流。

▲韓國瑜一身輕便西裝，拉開門簾進入包廂接受本刊專訪。

記：快投票了，「憑甚麼」2千3百萬人民要信任你？跟著你走？

韓：一句話就可以講完，「寧願相信韓國瑜一次，也不要再被蔡英文騙第二次」，這就是「憑甚麼」，全台灣人民不見得要投韓國瑜，覺得過去三年半蔡英文執政你過得非常好、有信心、很幸福，可以繼續投蔡英文，但如果對未來會擔心、恐懼、害怕，請你投韓國瑜。

因為蔡英文跟我不一樣，是競選連任，有責任要交成績單，因為交不出成績單，而用抹黑抹紅等骯髒卑劣的手段、用網軍攻擊來獲得政權的延續，不是民主之福。「我保證我當選總統，競選連任一定交出成績單。」

現在在高雄，原本去年農產品外銷2億1千萬元，上任不到10個月就增至6億3千萬，觀光方面，高雄飯店住房率成長22%。此外，還有成立青年局幫助年輕人創業、清理水溝共3千公里，以及拆了5座陸橋跟填平一個地下道。

回首剛上任時，曾對3位副市長說：「今天當我的部下，要起得比雞早、跑得比馬快、做得比牛多，因為當有一天退休離開位子，想要幫人民做事也沒機會了，所以現在不做要等何時？」未來，若當選總統，仍會秉持著這番刻苦精神為民打拚，「今天我們在高雄可以做成這樣，以後當總統也一樣，以前是威權想法，現在總統可以跟人民打成一片、苦民所苦，官僚體系原本就是要跟人民站在一起，而不是衙門心態。」

▲8日韓國瑜在新北市板橋第二運動場舉辦的「新北大造勢」上，擠滿揮舞國旗的支持群眾。（圖／張文玠攝）

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