批民進黨養網軍！韓國瑜：冒牌「韓粉」到處攻擊人

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）



記者徐政璿／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜10日接受電視台專訪，針對年輕人不喜歡韓粉，他表示，外界看到的韓粉當中其實分成兩種，一種是真正的支持者叫做「白武士」，但另一批其實是收了錢的網軍「黑武士」，假扮成韓國瑜支持者，到處去惡意攻擊別人。

韓國瑜指出，楊蕙如的網軍就是假韓粉當中的一支，但是還有很多其他網軍的頭目，最可怕的一支部隊負責人是誰他大概都知道，這些人表面上支持韓國瑜，但卻到處亂攻擊，例如之前攻擊侯友宜與朱立倫。

韓國瑜還表示，這批「黑武士」在所有的選戰裡面都立下了汗馬功勞，他研判從連勝文選台北市長開始這些人就存在，導致如今台灣的網路市場整個被控制住，從長遠來看對台灣民主的傷害非常巨大，因為有錢養網軍就好，執政就貪汙得到錢來養網軍，讓網軍負責消滅對手。

韓國瑜還提到，他可以體會為什麼如今有許多年輕人不喜歡他，畢竟民進黨養的網軍在這8個月以來的大量抹黑帶風向之下，他自己看自己都可能會不喜歡，因為都是負面的消息。

不過，韓國瑜表示，他也希望年輕人跳出來看，他可以很有信心的說，三位總統候選人中，他是最關切台灣年輕人的未來跟前途的，所以為了協助年輕人與國際接軌他提出了三支箭，因為如果年輕人繼續被國際阻隔孤立前途會非常悲慘。