2歲娃不吃副食品！父母竟稱「這樣大便會漂亮成條」　醫一看驚吐真相

圖文／鏡週刊

奶粉當主食有助於孩子排便「漂亮」？小兒科醫師徐嘉賢在臉書分享，一名阿嬤登門詢問，父母希望孫子以喝奶粉為主，只因「大便會漂亮成條」，為此來請教醫師觀念的正確性。徐醫師聽後心裡忍不住搖頭，直呼「只是過眼雲糞」。

徐嘉賢醫師今日在臉書分享，近期有一位阿嬤帶著孫子上門詢問，兩歲半的孫子因進食副食品，排出的糞便就呈現顆粒狀而不是條形。為此，孩子的父母不希望孩子吃米飯、菜、肉類等，希望是以喝奶粉為主，只因喝了奶粉後「大便就會漂亮成條的，且副食品的「副」也讓他們感覺是次要，阿嬤因此前來請教醫師觀念的正確性，還忍不住抱怨父母，「很難溝通」。

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徐嘉賢醫師表示，當時孩子理學檢查中的體重、身高都在標準範圍內，但在打開孩子的嘴巴後，發現他因太少咀嚼食物，牙齒排列出現問題。阿嬤聽了回說，之前帶孫子看牙科時也被醫師告知牙齒排列已出問題，若不正視未來需花錢矯正。阿嬤的正確觀念讓徐嘉賢醫師感到十分佩服，但卻也讓他「忍不住替孩子搖搖頭」。

徐嘉賢醫師提到，「副」食品會陸續變「主」食，是人類的發展過程。而牛奶、奶粉的營養成分雖高，但僅能扮演輔助或點心的角色。他也呼籲「勿本末倒置」，還是該均衡飲食，以孩子各階段的營養、發展為主。至於孩子的父母所盼望的「漂亮成條」，徐嘉賢逗趣表示，「大便的美感……沖掉就好，只是過眼雲『糞』。」

徐嘉賢醫師現任葉乙力小兒科診所的駐診醫師，他以「黑眼圈奶爸Dr.」自稱，常在臉書粉專以搞笑及簡單易懂的方式，分享兒童健康、育兒資訊，讓不少爸媽受惠良多，該粉專更獲15萬用戶的點讚。



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