揪同夥上街隨機性侵！關10年出來再闖民宅猥褻　生病還恐嚇室友

▲張姓男子曾因犯性侵案遭判10年經強制治療又在醫院對病友毆打恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者唐詠絮／彰化報導

曾在新北犯下隨機性侵遭判刑10年的張姓男子，出獄後曾花錢買春解決性慾，疫情期間又因找不到買春場所，侵入民宅猥褻，經專業評估認定「高再犯風險」、須接受強制治療，如今卻又在醫院內對同房室友施暴！張男因在醫院病房內，與室友發生生活糾紛，竟出言恐嚇「我要打死你」，並徒手毆打對方。法院審理，依恐嚇及傷害罪判應執行拘役20天，得易科罰金。

根據判決書及起訴書記載，張男與孫男原本是同住在醫院某間病房的室友。張男卻對孫男心生不滿，接連對孫男施以言語恐嚇與肢體暴力。

案發於去年5月24日下午，張男因生活習慣問題，與同房病友產生嫌隙，在病房內對孫男恫嚇「有一天我會打你，我要打死你！」5月27日下午，張男趁孫男在廁所時，竟直接以徒手方式毆打對方，導致孫男頭部挫傷。事後孫男驗傷提告，遭依恐嚇罪拘役10日、傷害罪拘役15日。最後合併定應執行刑為拘役20日，如易科罰金。

張男此次在醫院鬧事，已非初次觸法。回溯其前科，他於2010年曾涉犯更嚴重的妨害性自主案件。當時張男向一名少年提議「隨機強姦夜歸女子」，兩人共乘機車，用毛巾遮擋車牌以躲避追查，在新北蘆洲、三重一帶尋找目標。

犯案當天鎖定一名獨自返家的女孩，張男強取對方機車鑰匙，從背後勒住其脖子，將她推倒在地，並摀住其口鼻，威脅「配合就不殺你」。張男當場以手指性侵得逞，同案少年則在旁襲胸。兩人還試圖將女孩強押至暗巷，所幸女孩機智假意配合，趁隙攔計程車逃往派出所報案。張男與少年竟騎車追趕到派出所外，隨即被警方逮捕。法院依「二人以上共同犯強制性交罪」，判處張男有期徒刑10年。於2020年1月14日縮刑期滿出獄。

張男性侵案服刑完畢後，依法必須接受社區身心治療與輔導教育。然而，新北市政府評估報告中指出，張男經一年多的處遇後，「自我控制再犯預防仍無成效」，屬於「高再犯危險」。評估報告顯示，張男自述性需求強烈，因疫情期間「情色場所不得開業」，無法以「買春」方式解決，導致其衝動控制不佳，騎車外出尋找目標。

事實上，在社區治療期間，張男就已再度犯案，於2021年5月至7月間，接續涉及強拉女子妨害自由、侵入住宅強制猥褻等案件。檢方因此向法院聲請「刑後強制治療」。法院審理後裁定准許，認為張男經徒刑執行與社區治療後仍再犯，有必要入相當處所強制治療，直至再犯危險顯著降低為止。張男雖抗辯稱「願戴電子腳鐐」、「不會再犯」，但未被採信。