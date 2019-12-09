買彩劵必中！4生肖本周「偏財運」大爆發　屬馬可用此招強運

▲本周有幾個生肖的人偏財運爆棚，可考慮買彩劵或刮刮樂試手氣。（圖／報系資料照）

圖文／周刊王

會不會常常覺得買刮刮樂都不會中，或者發票開獎都沒有你的份，命理老師詹惟中透過撲克牌結合生肖要來告訴大家在12月8日到12月14日，有哪些生肖的朋友有偏財運爆棚的機會？又有哪些生肖的朋友會遇到偏財運低落的狀況？

牛：

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屬牛的朋友這周的偏財指數相當高，詹老師透露有可能會收到朋友的禮物，或參加一些抽獎活動得到獎品，或是因為朋友的關係，讓你進貴得貴，進富得富，得到偏財的好機會，所以屬牛的朋友可以去買個彩券試試運氣，或許有意外之財的小確幸喔。

虎：

屬虎的朋友這周會有愛情的偏財運，可能是伴侶或是愛人會送你一個愛的小禮物給你，雖然不是什麼名貴的禮物，卻是一個溫馨的小偏財，或是與伴侶有一個投資的交流，也會讓你有一些偏財的機運。

▲本週屬猴的不要買彩劵，以免大漏財。

龍：

屬龍的朋友這周會有工作上的偏財，因為你的身體力行及付出，或因為客戶的引薦，讓你的業績有所提升。

馬：

屬馬的朋友這周偏財運不佳，更有破財的危機，詹惟中老師就建議屬馬的朋友，若能買些公益彩劵，或是買些東西，好好犒賞自己花錢消災，都可以破解偏財運低的狀況。

猴：

屬猴的朋友本周不只正財運不好，偏財運也很低，所以詹惟中老師就建議屬猴的朋友在這周避免有投資、賭博的情形發生，以免大漏財。

豬：

屬豬的朋友這周的偏財運不錯，若能慢慢做些投資，對未來的財富經營相當加分。

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