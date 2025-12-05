柏油路變滑車道！無良司機載廢油沿路灑漏　4騎士慘摔畫面曝

記者吳世龍／高雄報導

高雄市三民區覺民路昨（4）日下午發生一起公共危險事件。一輛載運回收廢油的小貨車因貨物滲漏，導致路面濕滑，造成後方4名機車騎士打滑摔車受傷，而肇事駕駛竟未停車查看逕行離去。警方已鎖定涉案車輛並將通知駕駛到案，其行為除了已涉犯肇事逃逸罪嫌，還將面臨最高27,000元以下罰鍰、吊銷駕駛執照等多重處分。

▲▼小貨車疑似載運廢油行經覺民路一處彎路時，滲漏出大片油污，害4名騎士行經時，因油漬打滑自摔。（圖／記者吳世龍翻攝）

事故發生於4日15時15分許，地點位於三民區覺民路與禮民路93巷口。該輛沿覺民路（西向東）直行的小貨車，疑因車上裝載的回收廢油未妥善固定或封存，導致油漬沿路不斷滲漏，嚴重汙染路面。隨後，謝姓男子（27歲）、莊姓女子（22歲）、劉姓男子（24歲）及朱姓男子（34歲）等4名機車騎士行經該處時，因油漬導致機車打滑，接連摔倒受傷。4名騎士所幸僅是手腳擦挫傷，送醫治療後均無大礙。

警方經調閱沿線監視器，已掌握涉案小貨車的相關資訊，後續將通知肇事嫌疑人到案說明，以釐清事故細節。根據初步研判，自小貨車駕駛所載貨物滲漏致騎士滑倒受傷，且在發生事故後未停留現場逕行離去的行為，已嚴重違反多項規定。

警方表示，駕駛人同時違反了《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款、第30條第3項關於載貨滲漏的規定，以及第62條第3項及第4項關於肇事逃逸的規定，除了面臨最高27,000元以下的罰鍰，更將被吊銷其駕駛執照，並責令改正或禁止通行。更嚴重的是，該駕駛已涉嫌觸犯《刑法》第185條之4肇事逃逸罪嫌，後續將由警方移請臺灣高雄地方檢察署偵辦。詳細肇因及責任歸屬，將由交通大隊進一步分析研判。