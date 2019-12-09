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5縣市再冷一夜「低溫探10°C↓」　未來2周強冷氣團南下台灣機率曝！

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲受到輻射冷卻影響，5縣市仍有10度以下低溫發生機率。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

雖然強烈大陸冷氣團已減弱，但受到輻射冷卻影響，氣象局持續針對新竹、苗栗、南投、雲林及花蓮等5縣市發布低溫黃燈，今（9日）晚至明（10日）清晨局部地區仍有10度以下氣溫發生的機率。另外，有天氣粉專曝光未來2周，台灣再有像上周一樣強的冷氣團，機率根本「微乎其微」。

氣象預報員劉宇其表示，明天清晨輻射冷卻效應明顯，各地低溫將降至13到16度間，尤其新竹、苗栗、南投、雲林及花蓮靠近山區的地方更有10度左右低溫發生，氣象局持續發布低溫特報；然而白天起，溫度又將快速回升，高溫可達24至26度，日夜溫差大，有接近10度的幅度。

請繼續往下閱讀...

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲氣象局針對5縣市發布低溫黃燈特報，今晚至明晨仍有10度以下低溫發生機率。（圖／中央氣象局）

至於未來一周天氣，氣象局表示，主要會分成3階段，周二水氣會比今天稍多，東北部地區如基隆、宜蘭會有短暫雨，其他地方天氣大致穩定，晚起水氣又會再增加，連北部也會有有短暫雨。

接著，周三、四在另一波東北季風影響下，北部、東北部天氣轉涼，白天高溫約19-20度，其他地方溫度變化則不大，低溫部分全台約14-15度。降雨部分，北部及東半部地區雲量增多偶有局部降雨，中南部維持晴朗的天氣。

周五之後，東北季風減弱，僅剩東半部有零星短暫雨，周末這段期間回溫很明顯，北部高溫都有機會來到25-26度，中南部更會達28-29度。

▲▼天氣。（圖／翻攝自天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」）

▲北方暫無大規模冷空氣南下，未來兩周難有像上周一樣強的冷氣團。（圖／翻攝自天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」則指出，隨著南方水氣及強烈大陸冷氣團的遠離，台灣總算擺脫連續幾天又濕又冷的狀態，迎向好久不見且風和日麗的天氣。

由於北方暫時沒有大規模冷空氣南下，因此台灣在「至少未來兩周」內，要回到上周很濕又非常寒冷的天氣，機率根本「微乎其微」。台灣颱風論壇說，雖然還是會有一些冷空氣南下，但是跟上周的強烈大陸冷氣團相比，根本是「小巫見大巫」。

那未來兩周要注意什麼呢？台灣颱風論壇表示，台灣大致上是偏乾的狀態，所以要留意「日夜溫差大」，白天天氣較為溫暖舒適，但是晚上還是有些寒意，大概就是這樣簡單的天氣型態。

▲▼天氣。（圖／翻攝自天氣風險）

▲這禮拜預計只有一波東北風影響，整體來說這周天氣「不冷」，周末還會大回暖。（圖／翻攝自天氣風險）

天氣風險也PO出圖卡說明未來一周氣溫變化，並說明度過冷冷一周後，這禮拜預計只有一波東北風影響，整體來說這周的天氣就是「不冷」，周末還會大回暖。

其中，冷空氣會在周三、四南下，強度不是很強，僅北部、宜蘭會轉涼、下雨，低溫約15度；中南部沒有明顯影響，維持天天都是好天氣，但弱風時空氣品質比較差，周二前、周五後記得戴口罩。周五後冷空氣減弱，北部大幅回暖，迎風面的花東則有短暫陣雨。

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