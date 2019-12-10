被迫轉型成政黨　婦聯會已提訴願將抗爭到底

▲婦聯會主委雷倩。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

中華民國婦女聯合會不願轉型為政黨。內政部已函請婦聯會限期補正，否則將依法廢止立案，財產將進行清算。對此，婦聯會10日發聲明指出，堅決維護憲法上的權益，9日已去函內政部，並向行政院提起訴願，抗爭到底。

內政部民政司副司長鄭英弘4日受訪表示，若婦聯會未於12月7日前轉型為政黨，內政部將召開政黨審議會，函請婦聯會限期補正，限期補正的時間由政黨審議會決定，但依照一般正常行政程序，應該是一個月內，屆時若未補正，就表示沒有相關意願，將依政黨法規定廢止其立案。

若婦聯會屆時被廢止立案，其財產該如何處理。鄭英弘強調，婦聯會財產被不當黨產委員會認定為不當黨產的部分，應歸屬國庫不能動用。另外，未被認定為不當黨產的新台幣2.4億元，就依清算程序處理。

婦聯會9日邀集律師及專家學者顧問整日研商，咸認政黨法第43條無故納入政治團體強行逼迫轉為政黨，嚴重違反憲法第14條、15條、23條人民的基本權益，妨害人民的結社權、財產權、言論自由權，完全違背民主法治國的精神，傷害社會的和諧與信任，任之縱之，台灣將淪為「亂邦」與「危邦」。當天下午婦聯會即去函內政部，並向行政院提起訴願，要求停止並撤銷相關處分。