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婦聯會拒轉型為政黨　內政部：依法廢止立案、清算財產

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▲婦聯會軍人節活動水餃嘉年華。（圖／記者林敬旻攝）

▲婦聯會主委雷倩。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

中華民國婦女聯合會16日召開會員代表大會，決議不轉型為政黨。內政部民政司副司長鄭英弘4日受訪表示，若婦聯會未於12月7日前轉型為政黨，將函請婦聯會限期補正，否則將依法廢止立案，財產將進行清算。

根據內政部統計，目前仍有246政黨、46個政治團體尚未完成，屆時將依法廢止備(立)案。鄭英弘表示，政黨法施行將滿2年，原依人民團體法備案的政黨，應在12月7日前補正組織、章程及相關事項，並完成法人登記，政治團體也應修正章程轉換為政黨。但目前仍有246政黨、46個政治團體尚未完成，屆時將依法廢止備（立）案，其中，也包括眾所矚目的婦聯會。

鄭英弘說，若婦聯會未於12月7日前轉型為政黨，內政部將召開政黨審議會，函請婦聯會限期補正，限期補正的時間由政黨審議會決定，但依照一般正常行政程序，應該是一個月內，屆時若未補正，就表示沒有相關意願，將依政黨法規定廢止其立案。

至於是否有相關的救濟措施，鄭英弘指出，對於行政處分有不同意見者，都可以循訴願處理，不過，「廢止立案」是法定程序，而且要件清楚，婦聯會也清楚表明不轉換為政黨，依政黨法的規定就「依法處理」。

若婦聯會屆時被廢止立案，其財產該如何處理。鄭英弘強調，婦聯會財產被不當黨產委員會認定為不當黨產的部分，應歸屬國庫不能動用。另外，未被認定為不當黨產的新台幣2.4億元，就依清算程序處理。

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