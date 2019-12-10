外交部告陳宜民！蘇貞昌挺員警：國民黨隨假新聞起舞不道歉還硬拗

▲行政院長蘇貞昌10日出席活動前接受聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立委陳宜民、曾銘宗、林德福等人6日硬闖外交部抗議，聲稱要替外交官討國道，不過卻爆出狠推女警、拗外交官手等動粗爭議，外交部也在9日正式提告6名藍營民意代表。對此，行政院長蘇貞昌10日受訪時表示，國民黨當初隨著假新聞起舞，今年又再炒一次新聞，如今還不道歉硬拗。

蘇貞昌表示，有關關西機場事件，當初第一個就是中國大陸網軍放假消息，國民黨團隨之起舞，才有後來那麼大的風波，現在國民黨團又就這件事再炒作一次新聞，到外交部為難基層公務員和警員。

蘇貞昌強調，相關事件都已經經媒體報導披露，外界看的很清楚，國民黨做了還不道歉還硬拗，非常不妥當，對於值勤的基層員警，我們應該給予充分尊重，任何違法依法追訴。

外交部發言人歐江安10日在例行記者會表示，已經在9日正式向警政單位告發包含藍營立委陳宜民、曾銘宗、林德福以及市議員林金結、徐弘庭、張斯綱等六位國民黨民意代表。

歐江安指出，國民黨立委賴士葆及李永萍等人先在3日以陳情為由，率眾到外交部選舉造勢，現場充斥大量的選舉旗幟和標語，賴士葆不但佔據外交部電梯還開起直播，嚴重影響同仁和外賓工作。另外，12月6日，國民黨的曾銘宗等人再來抗議，雖然名義是陳情，但兩次都沒帶陳情書，根本就是以陳情為名，行造勢為實。

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