綠委轟陳玉珍、林奕華濫用醫療資源　謝佩芬籲選民下架作秀立委

記者林銘翰／台北報導

多名國民黨立委6日硬闖外交部抗議，聲稱要替外交官討國道，不過卻爆出狠推女警、拗外交官手等動粗爭議，更導致陳玉珍、林奕華兩名立委受傷送醫，事後國民黨主席吳敦義、總統候選人韓國瑜等人前往醫院探視、合照，卻被外界質疑濫用醫療資源。對此，民進黨立委林靜儀10日召開記者會，與立委候選人謝佩芬共同呼籲選民下架只會作秀政黨、只會濫用醫療資源的立委。

林靜儀10日上午與民進黨立委候選人謝佩芬、蔡沐霖及台灣基進立委候選人洪正於立法院召開「全民下架濫用醫療資源立委」記者會，訴求「下架作秀政客、下架濫用醫療資源立委」。

林靜儀表示，政治上的操作行動在所難免，但國民黨卻暴力對待女性員警、在衝突結束後還站病床那麼久，這就是國民黨做錯了。她指出，從這件事情上能看到醫療第一線人員的憤怒、無奈，卻眼睜睜看國民黨立委「沒那麼嚴重卻躺在病床上」，韓國瑜下午還前往配合作秀、拍照又獻花，已經超過浪費醫療資源限度，「國民黨利用醫療資源，作秀到這種程度，到今天還不知道道歉，腦袋中裝著迂腐老舊的思維，讓人憤怒」。

▲「全民下架濫用醫療資源立委」記者會。（圖／記者黃克翔攝）

謝佩芬也拿出「台大醫院住院就醫需知」指出，在醫院內手術室、加護病房、產房、急診室、燒燙傷中心、隔離病房、門診診察室與病房區內「不得採訪、拍照或攝影」，國民黨立委顯然沒有絲毫顧慮院方、護理人員或等候民眾的感受，只把醫院當做作秀的地方。

她批評，林奕華號稱「教育專業」，卻做了最壞的示範，呼籲「演員讓林奕華當、委員讓謝佩芬當」，讓專業、真正能尊重並同理人民的候選人進入國會。

蔡沐霖則直言，這場荒腔走板的鄉土劇，不是演員職業道德，已經是臨時演員程度，呼籲全民下架國民黨不分區、區域立委，將國會換新，才對台灣發展有正面幫助。

洪正也拿出自製「鋼刀」，誓言斬除金門紅色滲透。他表示，金門已成為紅色滲透的跳板基地，而台灣基進就是要成為「斬除中國滲透的鋼刀」，陳玉珍作秀又濫用醫療資源，甚至稱北京「中央」，呼籲台灣人一定要下架「反民主」又「反主權」的陳玉珍。

▲林靜儀召開「全民下架濫用醫療資源立委」記者會。（圖／記者黃克翔攝）



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