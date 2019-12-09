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柯粉斗內起來！柯文哲、蔡壁如代言競選小物　兩款各限量1500組

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▲▼台灣民眾黨競選小物。（圖／記者楊亞璇攝）

▲台灣民眾黨競選小物。（圖／記者楊亞璇攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨發起人蔡壁如9日召開2020文宣紀念小物開賣記者會。文宣紀念小物組合，共有「台灣民眾黨」與「台灣重開機」兩款，每組售價為新台幣2020元，分別是T恤、帽子、毛巾、環保帆布包以及環保飲料袋，各限量1500組，在線上商城開賣。

蔡壁如表示，與商城簽訂授權書，商城扣除成本後，盈餘三分之二會回饋到民眾黨，黨部將做黨務運用，也希望用在這次選舉上，如果賣得好的話，會推出其他的代言人，希望拉抬投票率。

民眾黨發言人陳思宇說，想看到學姐黃瀞瑩或其他人代言，呼籲先購買兩組。陳思宇強調，每一樣商品都made in Taimwn，代表民眾黨愛台灣的心。

▲▼台灣民眾黨競選小物。（圖／記者楊亞璇攝）

文宣紀念小物組合，一組為「台灣民眾黨」是象徵主席柯文哲，淡色系的組合不但呼應了柯主席白色力量的形象，同時也再次強調本黨「藍綠推兩邊，民眾擺中間」的信念。

而另一組則是代表發起人蔡壁如的「台灣重開機」組合，顏色鮮明的毛巾正如同外界對政壇血滴子的一貫印象，精準而迅速的執行力，同時身兼不分區立委召集人的蔡壁如也正帶領著本黨所有候選人衝刺選戰。

蔡壁如表示，期盼透過隨身的重開機小物讓每一位相信柯文哲的朋友都能隨身攜帶著，讓「#ResetTaiwn 台灣重開機」這樣的訴求能散佈台灣每個角落，集結眾人的信念，一起讓停滯不前的國會重新開機。

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