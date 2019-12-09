想消滅親民黨？　柯文哲：別把自然發生的事情算我頭上

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲和鴻海集團創辦人郭台銘組成「郭柯聯盟」，但郭家軍列入親民黨不分區立委名單後，近日屢傳關係生變。柯文哲9日受訪時被問到，是不是想要消滅親民黨？柯文哲無奈表示，「不要把很多自然發生的事情都算在我頭上」。

柯文哲出席2019台北寵物節活動宣傳記者會，受訪針對是否對郭台銘與親民黨關係感到吃味？柯文哲回應，不會啊，這哪有什麼，他都可以理解，對製造商來講，他也不會只找一家代理，常常他也找好幾條通路，「所以對我來講it’s ok，我都可以接受」。

▲柯文哲出席2019台北寵物節活動宣傳記者會。（圖／記者黃軍瑋攝）

對於郭幕僚、親民黨不分區立委被提名人蔡沁瑜稱，郭台銘對感情的事不是很拿手；柯文哲笑說，「那我更不拿手，我還亞斯伯格症勒」。對於民眾黨內部有人質疑郭台銘到底是敵是友，柯文哲坦言，不管是不分區或我區域立委，也是每天意見一大堆，常常有各種聲音，但就是盡量求取一個最大的平衡點。

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