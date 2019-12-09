柯文哲避談姚文智：民進黨抹紅又要合作　自己都解釋不了

記者楊亞璇／台北報導

對於2018台北市長選舉到底有沒有和民進黨人士私下會晤，柯文哲9日抱怨指出，民進黨將他抹紅後又要合作，「這種事情事過境遷，就不要做太多⋯⋯其實他們當時也是個試探吧」，一開始是狗搖尾巴，後來尾巴搖狗，後來尾巴掉在地上自己會搖。

網路專欄作家陸之駿在臉書上爆料，指台北市長柯文哲2018年與黃承國、洪耀福、林錫耀、陳明文等人在木柵會晤，民進黨的底線是只要柯提出要求，不惜勸退姚文智以打倒丁守中，但柯卻希望姚文智選到底，聲稱這樣才有利他爭取藍營選票。

▲柯文哲出席2019台北寵物節活動宣傳記者會。（圖／記者黃軍瑋攝）

柯文哲出席2019台北寵物節活動宣傳記者會，受訪時針對陸之駿的爆料回應，奇怪，如果當天開會就那幾個人，他自己又沒出來講，那到底是誰出來放消息的？「我講話一向直來直往，可是他們講話繞來繞去，我也聽不懂他們想幹什麼」。

對於是否有說讓姚文智選到底，柯文哲則說，「是這樣講的嗎？」除非有錄音、影像，不然大家事隔兩年，現在每個都出來各說各話，而且怎麼會找一個完全無關的人講這件事？陸之駿跟那天與會的人一點關係都沒有，記得他是許信良的助理。

柯文哲強調，「這種事情事過境遷，就不要做太多⋯⋯其實他們當時也是個試探吧」，一開始是狗搖尾巴，後來尾巴搖狗，後來尾巴掉在地上自己會搖。

柯文哲說，你們在2017年9月操縱媒體把柯文哲打成這個樣子，現在你們（指民進黨）要跟柯文哲合作，「現在有問題的不是我，是你們自己都解釋不下去了」。政治這種東西就是這樣，很多東西做了以後要再矯正回來、彌補回來很困難啦，「我說你們把我抹紅這個樣子，現在你們又說要合作，恐怕到時後解釋不清的是你們」。

至於陸之駿稱蔡英文其實一直很愛護柯文哲，柯文哲笑說，「大家對愛護的定義不一樣，還是怎樣？」

對於陸之駿透露，韓國瑜當時南下選高雄市長網路聲量能炒起來，全仰賴第一批「種子部隊」，有消息稱這支「部隊」是奉柯市長口諭南下拔刀相助，柯文哲則反擊，阿婆不會生牽拖隔壁，韓流是你們民進黨執政不力，剛好又有823水災、普悠瑪事件，一連串加起來才造成韓流，「現在韓流出現還怪我？說是我的網軍，天阿！我要是有網軍，我現在每天挨打？」

有關綠黨桃園市議員王浩宇稱陸之駿之前是柯文哲身邊的人，柯文哲酸說，「王浩宇喔，王浩宇已經變側翼了，所以就算了」，政治上其實何必當小綠，當小綠的結局就是變成人家的尾巴黨，所以沒有必要。

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