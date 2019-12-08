韓國瑜再選黨魁「一旦發生就是很慘」　柯文哲預言高雄還會亂一陣子

▲台灣民眾黨主席柯文哲出席立委參選人羅鼎城的競選總部成立大會。（圖／台灣民眾黨提供）

記者洪靖宜／高雄報導

台灣民眾黨主席柯文哲到美濃出席立委參選人羅鼎城的競選總部成立大會，來到高雄，被媒體問到有關高市府官員「全員逃走中」，柯文哲說即使韓國瑜選後回高雄，要善後還是不容易，尤其面臨到他要不要選國民黨黨主席問題，「不要發生最好，一旦發生就是很慘。」

台灣民眾黨主席柯文哲8日一早6點半就南下高雄，協同四位不分區立委提名人蔡壁如 、張其祿 、馮啟彥和李思慧一起為黨籍高雄四位立委候選人羅鼎城(高雄1選區)、莊貽量(高雄3選區)、李佳玲(高雄5選區)以及敖博勝(高雄8選區)拜票輔選，展現超高人氣，拉抬民眾黨選情。

▲台灣民眾黨主席柯文哲出席立委參選人羅鼎城的競選總部成立大會。（圖／台灣民眾黨提供）

針對高雄市政府一級主管接連跑去選舉，被批「全員逃走中」，柯文哲說，「會有一點影響啦，我常說都已經到這地步就算了，剩30多天就過去了，老實講高雄市政，選後要善後不容易，這段時間這麼混亂，就算韓國瑜回去做，善後也要一段時間，馬上面臨到他要不要選國民黨黨主席問題，還會亂一陣子，坦白說不要發生最好，一旦發生就是很慘。」

而對於近日國民黨人士在台大醫院急診室拍照爭議，柯文哲欲言又止，接著表示，「我是不在台大醫院啦，如果我在台大醫院早就把他們放在一個…應該要有規範，台大應該有規範，限制他們在一個不會干擾別人的地方，但我不在其位，不謀其政，那本來就是個不適合場域。」

「時間對我們來說完全沒用！」