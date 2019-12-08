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賴香伶首次掃街　是否請辭9日向柯文哲報告

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▲▼ 賴香伶掃街。（圖／記者楊亞璇攝）

▲賴香伶掃街。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市勞動局長賴香伶名列民眾黨不分區被提名人第一名，是否請辭投入選戰，外界關注。賴香伶8日受訪表示，9日將跟市長柯文哲報告，如果議會沒有任何意見，市長也同意，大概很快就會請辭。

賴香伶8日首度以民眾黨不分區立委候選人身份，陪同黨籍台北市第8選區（文山、南中正）立委候選人張幸松到，台北市立動物園拜票。第一次拜票的賴香伶，仍看得出還不太習慣，動作略顯生硬，她受訪笑說還要多多學習，今天來初試啼聲，向市民介紹我們政黨。

對於請辭的時間點，賴香伶表示，會跟市長報告，上禮拜五議會在民政委員會中，勞動局的預算一讀通過了，禮拜一就會跟市長提出，在二讀包括自治條例的部分，是不是要跟議會、議長報告，說由代理局長或是代理人出席，如果議會沒有任何意見，市長也同意，大概很快就會請辭。

至於本月15日前相關人事案是否會定案，賴香玲表示，她不確定，但請假或是請辭，除了依照規定，再來就是會尊重議會跟市長的決定，所以下禮拜的情況會主要處理上述兩個部分，就會確定。

賴香玲也說，其實依照規定沒有說要辭職，但市長嚴守行政中立，不會希望落入別人的狀況下，當然會用高標，但很多人會對這問題比較泛政治化去看，沒有必要啦，因為不管事基層的公務同仁，參政本來就是一種公民權，也是行政中立法裡面明訂的，該負的責任要做到，階段性可以請假或是請辭，就一定照規定。

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